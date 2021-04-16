Захват спорткомплекса в Оше. ГКНБ опроверг слова Шайлообека Атазова

Пресс-служба ГКНБ прокомментировала выступление депутата ЖК Шайлообека Атазова о том, что якобы сторонники Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева пытаются захватить спортивный комплекс в Оше.

"В ходе перепроверки полученных данных установлено, что в селе Тулейкан г.Ош, расположено спортивное сооружение (бойцовский зал и мини-футбольное поле) с трехэтажным недостроенным зданием с территорией более 2 га. В частности, во времена СССР на месте спортивного зала планировалось построить кожно-венерологическую больницу, однако, после распада СССР, указанная территория переходит на баланс мэрии г.Ош. Несмотря на это, некоторые жители активно предпринимали попытки приватизировать территорию спортивного комплекса и самовольно построили частные дома. В этой связи, на протяжении 10 лет продолжаются судебные разбирательства между мэрией г.Ош и с местным населением, которые осуществили самовольны захват земельных участков.

Кроме того, в марте 2021 года по инициативе бывшего депутата городского кенеша от ПП "Улуттар Биримдиги" – Данияра Абдулаева направлено обращение Президенту КР С.Жапарову с просьбой оформить оставшуюся часть территории спортивного комплекса в 1 га на баланс государства, то есть мэрии г. Ош.

Также в ходе проведенной беседы с Д. Абдуллаевым и тренерским составом вышеотмеченного спортивного клуба установлено, что никто от имени Президента КР С. Жапарова и Председателя ГКНБ КР К. Ташиева не приходил. Заявление депутата от ПП "Ата-Мекен" Шайлообека Атазова на заседании ЖК КР было сказано с целью придания огласки к общественности и резонанса, не вникнув в суть обращения", - говорится в сообщении ГКНБ.