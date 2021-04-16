Вице-мэр Бишкека съездил на городскую свалку

Вице-мэр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Жамалбек Ырсалиев провел плановую проверку работы муниципального предприятия "Бишкекский санитарный полигон", сообщает мэрия Бишкека.
Директор предприятия Адиль Назаров отметил, что условия труда рабочих значительно улучшились.
- Полигон снабжен топливом для полноценной работы и дезинфицирующими средствами для санитарной безопасности. Полностью отремонтированы санузлы, душевые. Сотрудникам БСП на постоянной основе выдается кисломолочная продукция, мыломоющие средства и спецодежда, - говорится в информации.
Вице-мэр поблагодарил сотрудников МП "БСП" за работу и службу городу, отличившимся сотрудникам вручил благодарственные письма и почетные грамоты.
Почетными грамотами награждены:
• Тогузбаев Марат Сабырович;
• Тукуев Канатбек Асекович;
• Антропкин Николай Федорович;
• Алымкулов Алтынбек Токойбекович.
Благодарственными письмами мэрии города Бишкек отмечены:
• Кадыралиев Русланбек Касымбекович;
• Искендеров Нурлан Тойчубекович.