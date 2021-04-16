Вице-мэр Бишкека съездил на городскую свалку

Вице-мэр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Жамалбек Ырсалиев провел плановую проверку работы муниципального предприятия "Бишкекский санитарный полигон", сообщает мэрия Бишкека.

Директор предприятия Адиль Назаров отметил, что условия труда рабочих значительно улучшились.

- Полигон снабжен топливом для полноценной работы и дезинфицирующими средствами для санитарной безопасности. Полностью отремонтированы санузлы, душевые. Сотрудникам БСП на постоянной основе выдается кисломолочная продукция, мыломоющие средства и спецодежда, - говорится в информации.

Вице-мэр поблагодарил сотрудников МП "БСП" за работу и службу городу, отличившимся сотрудникам вручил благодарственные письма и почетные грамоты.

Почетными грамотами награждены:

• Тогузбаев Марат Сабырович;

• Тукуев Канатбек Асекович;

• Антропкин Николай Федорович;

• Алымкулов Алтынбек Токойбекович.

Благодарственными письмами мэрии города Бишкек отмечены:

• Кадыралиев Русланбек Касымбекович;

• Искендеров Нурлан Тойчубекович.