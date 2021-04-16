Авиабаза "Кант": спецназ на взлётной полосе

Как и в других авиационных воинских частях, на базе "Кант" часто можно услышать ставшее крылатым выражение: "Победа в воздухе куется на земле".

Без техников, механиков, группы руководства полетами, диспетчеров, связистов и других специалистов самолет попросту не взлетит, не говоря уже о выполнении боевого задания.

Выполнение учебных и боевых задач во многом зависит от профессионализма и мастерства военнослужащих, задействованных в обеспечении полетов. В том числе от личного состава аэродромно-технической роты, отвечающей, помимо всего прочего, за подготовку взлетно-посадочной полосы. Водитель автомашины "Урал–АКПМ" рядовой Валерий Кузовлев – один из тех, кто выполняет такие работы.

На объединенной российской военной базе в Кыргызстане он служит восьмой год. До этого в Волгограде прошел обучение на трехмесячных курсах в учебном центре Министерства обороны РФ. А еще раньше служил по призыву, между прочим, в подразделении специального назначения на должности разведчика-стрелка.

Попасть туда отнюдь не просто, но ему повезло. Как рассказал Валерий Кузовлев, тогда в это подразделение был недобор, а он по физическим данным подходил, вот и стал спецназовцем. В юности он увлекался борьбой самбо и вообще со спортом всегда дружил.

Отцы-командиры предлагали поступать в военное училище и обещали посодействовать. Однако он сделал другой выбор - захотел служить на авиабазе "Кант" и ни разу не пожалел об этом.

На аэродромно-комбинированной поливомоечной машине (АКПМ) рядовой Кузовлев готовит к полетам взлетно-посадочную полосу: очищает зимой от снега, моет, сметает нанесенные ветром предметы. Работа вроде не сложная, но тоже ответственная. Часто работать он начинает с первыми лучами солнца, а когда на аэродроме Кант совершают посадку "перелетающие" самолеты, выезжает на своем Урале на ВПП и по ночам. В другое время занимается обслуживанием машины. Техника, как говорит Валерий Сергеевич, всегда должна быть в боевой готовности.

Рядовой Кузовлев на хорошем счету у начальства. По словам начальника автомобильной и электро-газовой службы Григория Слуцкого, закрепленный за ним Урал всегда в исправном, отличном состоянии. Поставленные задачи выполняет качественно и оперативно, при необходимости может заменить водителя любой автомашины. А еще у него меньше всего нареканий от Военной автомобильной инспекции.

С техникой Кузовлев на "ты". Он охотно что-то чинит, ремонтирует, тяга к этому делу появилась как-то сама собой еще в детстве. С юных лет занимается также спортом. Его отец какое-то время проходил, как тогда говорили, сверхсрочную службу в Вооруженных силах и был инструктором армейского рукопашного боя. Родитель занимался также другими видами единоборств. Валерия и его младшего брата отец приобщил к спорту и многому научил.

Сейчас Кузовлев отдает предпочтение легкой атлетике, в свободное от службы время бегает на длинные дистанции, выполняет упражнения на турнике, брусьях. Благодаря этому нормативы физической подготовки сдает всегда на высший уровень. Говорит об этом Валерий Сергеевич, между прочим, скромно, мол, не мастер спорта. Поддерживает хорошую физическую форму он не ради рекордов, а, так сказать, для себя. А для военного это тем более особенно важно. Кстати, он не курит и, вообще, придерживается здорового образа жизни.

Кузовлев – отнюдь не "плохой" солдат, который не мечтает стать генералом. Заочно он окончил колледж и получил специальность техника электрического, электротехнического оборудования. В будущем надеется стать сержантом, а если повезет, прапорщиком и перевестись на соответствующую званию должность.

Валерий Кузовлев вместе с супругой воспитывают пятилетнего сына. Говорить о том, станет ли мальчик военным, конечно же, рано, но… Мальчуган, оказывается, уже сейчас стал настоящим фанатом оружия. Не настоящего, конечно, а игрушечного. Большинство пацанов в таком возрасте играют машинками, а ему они не нужны, на уме только пистолеты и автоматы. Родители здесь, кстати, ни причем, как говорит Валерий Сергеевич, сынишку они к этому не приучали, тот сам увлекся играми в войнушку. Видно, общая атмосфера повлияла, семья ведь живет в военном городке, который находится на кыргызской земле.