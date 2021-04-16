ГКНБ на заметку: Реконструкция Туголбай-Ата – проспекта уже не получится

Туголбай-Ата (бывшая Линейная) имела огромный потенциал стать широкой и довольно продолжительной альтернативой улицам Льва Толстого, Московской и Боконбаева. Но на ее пути встала чиновничья алчность, помноженная на недальновидность, в виде многоэтажного жилого дома.

Еще много лет назад столичная мэрия грезила планами о том, чтобы построить недостающие участки улицы Туголбай-Ата, с тем чтобы она тянулась от Гоголя до самой Молодой Гвардии. И планы эти были отнюдь не фантастическими, так как построить нужно было всего несколько относительно коротких отрезков и расширить проезжую часть. Единственной проблемой, впрочем, как и всегда, было отсутствие денег.

Однако начиная с Наримана Тюлеева процесс строительства дорог в столице начал постепенно раскручиваться. Мало того, с каждым годом он набирал обороты. На реконструкцию артерий закладывалось все больше и больше средств в городском бюджете, а венцом на данный момент стала помощь Китая в виде огромных грантов, за счет которых приведена в порядок уже почти сотня магистралей.

И, о счастье, во втором списке улиц, ремонтируемых подрядчиками из Поднебесной, значится бывшая Линейная. Оптимизм получить в распоряжение еще одну крупную дорожную артерию многим водителям внушил тот факт, что заблаговременно до начала ее реконструкции, столичная мэрия снесла часть гаражей, чтобы была возможность дотянуть ее до Гоголя.

Сейчас строители уже сняли старое покрытие, снесли расположенные возле моста забегаловки, забетонировали новые бордюры на отрезке от Ибраимова до Абдрахманова. Теперь там вовсю орудует виброкаток, укатывая грунтовую основу под будущий асфальт, немного нервируя при этом жителей окрестных этажек. Хотя народ по большей части относится с пониманием. Все-таки не ради забавы все это делается.

Дальше на запад, возле железнодорожного вокзала, снимают старое покрытие, убирают мешающие объекты, в числе которых пристройки к кафе и проводят земляные работы. К сожалению, столичным властям пришлось убрать несколько крупных деревьев – они стояли на пути строителей. Однако агрономы обещали высадить новые.

В общем, все выглядит чинно и благородно, если не смотреть дальше на запад. А там, на пересечении с улицей Орозбекова относительно недавно выросла очередная "илитка" и дорога упирается прямиком в нее! Точнее в пристройки с номерами 2/1, 2/3 и 2/4. Объехать многоэатжку, конечно, можно. С левой стороны между ней и зданием, находящимся в ведении Кыргыз Почтасы, есть объездная дорога. Но она очень узкая и позволит разъехаться только двум машинам.

Иными словами, если предположить, что мэрия все же захочет пустить дорогу дальше на запад, то в этом месте будет бутылочное горлышко. На Туголбай-Ата и без того есть узкие места. Например, отрезок от Тыныстанова до Эркиндик. Но даже этот участок не такой узкий, как между почтой и жилым домом Орозбекова 2.

Знали ли те, кто выдавал разрешение на строительство, что здесь когда-нибудь пройдет дорога? Скорее всего, да. И мы рискнем предположить, что выдано оно отнюдь не за спасибо. Поэтому было бы очень здорово, чтобы ГКНБ, который сейчас активно борется с коррупционерами, изучил этот вопрос максимально внимательно и в случае выявления нарушений, (а они, вероятнее всего, будут) возбудил уголовное дело в отношении тех, чьи подписи стоят под бумагами. Ведь именно из-за них из бывшей Линейной уже не получится полноценного проспекта, хотя раньше на это были все шансы.

Еще не ясной остается судьба нескольких объектов. В частности, Центра плова и автозаправочной станции. Если их не убрать, то и в этих местах будет заужение проезжей части.

В общем, будет интересно посмотреть на то, как столичные власти выйдут из положения. Хотя дорогу они уже однозначно испортили.