MegaCom запускает универсальный тариф для умных устройств

Компания MegaCom рада сообщить о запуске тарифного плана "Умные устройства" для индивидуальных абонентов, оптимального для использования во всех видах сигнализаций, датчиках безопасности, счетчиках, навигаторах, GPS-модулях и прочих умных устройствах.

В рамках ТП "Умные устройства" доступны к подключению пакеты на 30, 90 и 360 суток.

В зависимости от условий использования модулей, подключенных к ТП "Умные устройства", MegaCom предлагает по желанию абонента приобрести специальную износостойкую термо-SIM-карту, предназначенную для применения в сложных климатических условиях, в целях предоставления стабильно качественных услуг связи:

при температурах от -50 °С до +105 °С; при повышенной влажности; при запыленности или вибрации от 5 Гц до 500 Гц; с защитой от электростатических разрядов; обладает антикоррозионными свойствами.

Стоимость термо-SIM-карты для устройств – 100 сомов с учетом всех налогов.

Подключиться к ТП "Умные устройства" можно в любом Центре продаж и обслуживания MegaCom по Кыргызской Республике.

Управление балансом, остатками интернет-трафика, минут и SMS на SIM-карте с ТП "Умные устройства" осуществляется через приложение MEGA24 (доступно для скачивания в App Store и Google Play) и ввод PIN-2 (указан на рубашке SIM-карты).

Подробнее об условиях тарификации читайте на официальном сайте компании MegaCom.