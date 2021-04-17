Кыргызстан примет участие в выставочно-ярмарочной деятельности СНГ

В мероприятиях, посвященных 30-летию СНГ, будет активно задействован потенциал торгово-выставочных центров стран Содружества, расположенных на территории ВДНХ. Об этом шла речь на очередном заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, состоявшемся в Москве.

Участие в заседании приняли представители органов отраслевого сотрудничества СНГ, министерств и ведомств, научного сообщества, заместители председателя Исполнительного комитета Содружества Ильхом Нематов и Денис Трефилов, полномочные представители стран-партнеров в упомянутой комиссии.

Собравшиеся заслушали информацию о создании выставочно-торговых центров государств СНГ на территории ВДНХ. Эти материалы были рассмотрены в ходе состоявшегося 7 апреля заседании Межгосударственного Совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Работе по данному направлению, как отмечено, уделяется большое внимание, и информация регулярно представляется на рассмотрение высших органов СНГ.

В настоящее время на территории ВДНХ действуют выставочные павильоны Азербайджана, Армении, Беларуси и Молдовы (в тестовом режиме). Предполагается, что в 2021 году начнут свою работу павильоны Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Заинтересованность в создании здесь павильона высказал и Таджикистан. На заседании комиссии сообшалось: действующие и открывающиеся выставочно-торговые центры стран Содружества будут активно задействованы в мероприятиях, проводимых на территории ВДНХ. В честь 30-летия СНГ Исполнительной дирекцией Межгоссовета были разработаны рекомендации по организации юбилейных экспозиций в павильонах.

По мнению заместителя председателя Исполкома Содружества Ильхома Нематова, деятельность Межгосударственного Совета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности "становится весьма актуальной и востребованной для расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также активизации экспортно-импортных операций между странами СНГ". Нематов cообщил: в подготовленном сводном перечне выставок и ярмарок стран Содружества на 2021 год содержится более 500 мероприятий. И подчеркнул: "В целях развития экономического сотрудничества между странами СНГ необходимо принять действенные меры по максимальному использованию огромного потенциала ВДНХ", для чего "имеются большие возможности".

"Сегодня с огромным удовлетворением можно отметить, что практически все павильоны, которые принадлежали ранее постсоветским странам восстанавливаются, - продолжил зампред Исполкома СНГ. - В настоящее время на территории ВДНХ успешно работают выставочные павильоны Азербайджанской Республики, Республики Армении и Республики Беларусь. В тестовом режиме работает павильон Республики Молдова. Надеемся, что в этом году начнут полноценно функционировать национальные павильоны Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан".

"Словом, создается уникальная возможность всем странам СНГ для проведения на площадках этих павильонов различных выставок, ярмарок, семинаров, конференций, круглых столов и других мероприятий. В рамках этих мероприятий можно было бы презентовать экономический, инвестиционный и экспортный потенциал своей страны, заключать экспортно-импортные контракты, а также обсуждать вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества между странами Содружества. Не зря говорят, что "выставка является локомотивом экономики", – заявил Ильхом Нематов.

Как отметили в посольстве КР в РФ, реконструкция павильона Кыргызстана на ВДНХ вступила в завершающую стадию.