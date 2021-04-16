Что известно о новом после Кыргызстана в США Бактыбеке Аманбаеве

Аманбаев Бактыбек Абдилашимович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, соответствующий указ подписал Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Напомним, Бактыбек Аманбаев в 2014 году подвергся политическому давлению со стороны окружения Алмазбека Атамбаева. В частности, после того, как он в парламенте начал озвучивать нарушения со стороны сотрудников Генеральной прокуратуры и ее главы Аиды Саляновой, в отношении его сестры, депутата Урмат Аманбаевой возбудили уголовное дело.

Позже Аманбаев заявил, что генпрокурор Салянова мстит ему за то, что он подал на нее в суд и выиграл в двух инстанциях.

– У нас есть факты, доказывающие ее виновность в незаконных постановлениях. Это очень громкое дело. А именно - обращение простых граждан против чиновников. Я выиграл сначала в Первомайском районном суде, потом в городском. Сейчас разбирательство дошло до верховного суда, но под влиянием Саляновой дело приостановлено. Я намерен передать материалы в ООН, - сказал он.

В 2014 году фракций СДПК и "Ар-Намыс" в Жогорку Кенеше инициировали досрочное снятие Бактыбека Аманбаева с должности омбудсмена якобы за неудовлетворительную работу на этой должности за 2013 год, хотя в этот период он пробыл на ней всего 2,5 месяца.

- Это противоречит Конституции Кыргызстана, закону "Об омбудсмене", принципам защиты прав человека, признанных международным сообществом. Я в прошлом году проработал всего 2,5 месяца. Неправильно искать недостатки в работе и пытаться снять с должности за деятельность 2013 года. Потому что в то время на моем нынешнем месте сидел другой человек, - заявил Аманбаев СМИ.