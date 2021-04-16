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Известный российский онколог лечит своих больных "Иссык-Кульским корнем"

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- Бакыт Басарбек
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Российский онколог, кандидат медицинских наук Сергей Корепанов использует в лечении своих больных растение "аконит", называемый в простонародье "иссык-кульским корнем". Об этом он написал в своей книге "Растения в профилактике и лечении рака".

"Собранные нами сведения убеждают в том, что среднеазиатские акониты эффективнее. Применяли мы в последние 3-4 года только их.

10 г сухого корня измельчают, настаивают в 0,5 литрах 40-50 градусного раствора спирта в течение 2 недель. Применяют "горкой" с максимумом в 40-45 капель.

С применением водного раствора я не встречался. Прочитал о нем в статье Г. Нандельштедта. 10 г измельченного корня варят в 1,5 литрах воды на малом огне в эмалированной кастрюле с отверстием для пара. Варят в течение 2 часов, пока отвар не станет чистым и прозрачным. Хранят в холодильнике.

Применяют по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Появление легкого головокружения при приеме аконита – сигнал к ограничению верхней дозы. На следующем курсе, вследствие привыкания организма, возможно повышение дозы.

Противоядием аконита считаются кислое молоко и лук. При необходимости промывают желудок.

На наружные раковые язвы делают компрессы из водных и спиртовых препаратов слабо смоченными марлевыми салфетками по часу 2-3 раза в день. Обрабатываются также окружающие здоровые участки кожи и близко расположенные лимфатические узлы", - написал Корепанов в своей книге.

Справка: Российский онколог, кандидат медицинских наук Сергей Корепанов - автор эффективных методик по реабилитации онкологических больных методом фитотерапии. За его плечами более 35 лет опыта клинической работы.

Работая онкогинекологом в Алтайском краевом онкологическом диспансере, Сергей Корепанов заинтересовался фитотерапией и тем, какое значение играют лекарственные растения в лечении онкологических больных. Чем больше погружался в тему, ездил на курсы и семинары по всей стране, тем шире становился круг его знаний, которыми надо было делиться и обмениваться с людьми.

В 2003 г. в Томском НИИ фармакологии СО РАН Сергей Валерьевич защитил кандидатскую диссертацию по теме: "Лекарственные растения в комплексном лечении местнораспространенного рака молочной железы".

Является членом Российского фитотерапевтического общества.

Автор десятков научных статей и двух монографий в области фитотерапии.


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URL: https://www.vb.kg/399754
Теги:
онкология, Россия, медицина, Иссык-Куль, Садыр Жапаров
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