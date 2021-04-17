От ковида погибла первая глава офиса Россотрудничества в КР Лидия Дьяченко

Печальное известие из российского Брянска: там 16 апреля в ковидном центре от коронавирусной инфекции скончалась экс-глава представительства Россотрудничества в Кыргызстане 2011-2013 годов Лидия Николаевна Дьяченко.

Последнее время она возглавляла представительство Россотрудничества на Украине, до этого была в структуре представительства Россотрудничества в Узбекистане.

Симптомы ковида появились у нее в начале нынешнего марта, а в конце марта состояние настолько ухудшилось, что ее срочно доставили из Киева в ковидный центр в Брянске.

Лидия Дьяченко родилась 24 декабря 1956 года в столице Чечено-Ингушетии Грозном.

В интервью "Вечернему Бишкеку" она рассказывала:

- Вы, наверное, помните строчки песни Юрия Антонова: "Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную и на Тенистой улице я постою в тени". Так вот, эта песня о городе Грозном, моей малой Родине. Каждому грозненцу памятны строчки из песни, за исполнение которой в далекие 1960-е Иосиф Кобзон получил свое первое звание - заслуженный артист Чечено–Ингушской АССР: "Я на свете повидал немало древних и красивых городов, но таких, как Грозный, не встречал я, не видал нигде таких садов...".

О сложных, часто трагических судьбах многих своих земляков Дьяченко писала в защищенной ею в КРСУ в июне 2013-го диссертации доктора исторических наук "Депортированные народы на территории Кыргызстана: проблемы адаптации и реабилитации", выполненной на кафедре истории и культурологии. В диссертации речь идет не только о чеченах и ингушах, но и о депортированных в Кыргызстан немцах Поволжья, греках, румынах, болгарах, финнах, калмыках, карачаевцах, крымских татарах и представителях других народов.

Дьяченко рассказывала "ВБ":

- Начало моей трудовой деятельности - в сельской школе станицы Каргалиновская Шелковского района Чечено–Ингушетии. После окончания вуза надо было отработать по направлению три года. Именно работа в школе научила меня ответственности, дисциплинированности, планированию своего времени и умению организовать других. В начале 80–х была избрана первым секретарем райкома комсомола, а через три года - секретарем райкома партии. Эта работа научила находить подход к людям разных возрастов и профессий, убеждений и уровня образования. Учеба в аспирантуре и преподавательская работа в вузе дала практику работы с документами, переросшую в опыт научно–исследовательской деятельности. Затем была госслужба в федеральных министерствах, здесь закрепились полученные навыки государственного делопроизводства, подготовки правительственных документов, организаторские способности подготовки проектов и программ в сфере реализации государственной национальной политики, - говорила Дьяченко.

С 2010 года она была представителем Россотрудничества в Кыргызстане, одновременно - сначала первым секретарем, затем советником Посольства РФ в КР. При ее самом активном участии в июне 2011-го были открыты представительство Россотрудничества в КР и Российский центр науки и культуры в Бишкеке. Адрес РЦНК, проспект Эркиндик - Дзержинка, дом 2/1, быстро стал хорошо известен многим бишкекчанам и вообще кыргызстанцам.

Как подчеркивала Дьяченко, деятельность Россотрудничества и его загранучреждений направлена на утверждение за рубежом объективного представления о современной России, ее материальном и духовном потенциале, о содержании внутри– и внешнеполитического курса РФ. Все это - через реализацию проектов и программ в научной, культурной, информационной и гуманитарной областях, развитие активного взаимодействия с российскими и зарубежными государственными органами, международными, региональными, неправительственными организациями, общественными организациями российских соотечественников.

7 июня 2011 года состоялась торжественная церемония открытия российского центра. Фактически открылась новая страница двусторонних отношений КР и РФ.

- Открытие РЦНК расширило и активизировало двусторонние гуманитарные связи. Мероприятия центра способствуют созданию более глубокого и объективного представления о сегодняшней России, ее материальном и духовном возрождении, инновационном развитии. РЦНК стал настоящим гостеприимным домом не только для российских соотечественников, но и для всех кыргызстанцев. Здесь встречаются и обсуждают свои проблемы члены профессиональных объединений (историков, филологов) и молодежная инициативная группа (МИГ), действуют курсы русского и кыргызского языков, библиотека, проходят заседания объединений соотечественников, тематические круглые столы, видеомосты и конференции, литературные вечера молодых русскоязычных писателей и поэтов, презентации книг, творческие вечера деятелей культуры и искусств Кыргызстана, кинопросмотры фильмов стран СНГ и различные тематические праздники, - рассказывала Лидия Дьяченко.

Благодаря ей представительство сразу стало тесно взаимодействовать не только с посольством России в КР, генконсульством в Оше, представительством Федеральной миграционной службы и торгпредством, но и с кыргызстанскими органами госвласти и органами местного самоуправления. Были проложены дороги дружбы в город Токтогул Джалал-Абадской области, в нарынскую среднюю школу имени Чкалова и в первый класс с преподаванием на русском языке, открытый в в Ат–Башынском районе. При активном участии представительства Россотрудничества и РЦНК в регионах Кыргызстана проводились научно–практические конференции и тематические праздники. К большой радости учителей и учеников в школы всех регионов доставлялись российские учебники, роскошные справочники и энциклопедии.

С большим успехом при участии представительства Россотрудничества и РЦНК организовывались выступления российских артистов в Бишкеке, Оше, Канте, Токмаке, Караколе.

Главным приоритетом своей работы в Кыргызстане Лидия Дьяченко называла реализацию российской федеральной программы "Русский язык". В РЦНК начали действовать курсы повышения квалификации для русистов, преподавателей вузов и школ Бишкека и Чуйской области. Специалисты из Московского государственного лингвистического университета и других российских вузов проводили занятия и мастер–классы. Плюс семинары–диспуты, посвященные сохранению русского языка в семьях соотечественников, круглые столы по методикам преподавания, видеопрезентации достижений научно–методических школ российской русистики, выставки научно–методической литературы российских издательств.

Важно, что представительство в лице Лидии Дьяченко подписало с управлением образования Бишкека Меморандум о сотрудничестве, расширив работу РЦНК по оказанию методической помощи преподавателям русского языка и литературы.

Учителя русского языка Кыргызстана начали ежегодно направляться на курсы повышения квалификации в Россию. А на базе КРСУ открыли курсы повышения квалификации для русистов Кыргызстана.

Дьяченко не раз подчеркивала, что вопросы укрепления позиций русского языка, его стабилизирующей и интегрирующей роли в стране обсуждались на всех уровнях межгосударственного диалога Кыргызстана и России. Это способствует объективному взгляду на языковую политику КР и расширению межкультурного диалога в полиэтничном государстве.

- Вы - очень узнаваемое лицо сегодня. Какими личными качествами должен обладать руководитель, чтобы в такие короткие сроки приобрести такую популярность? – спрашивали у Дьяченко бишкекские журналисты.

- Думаю, что нужно просто любить дело, которым занимаешься, и ответственно выполнять свои должностные обязанности, - был ее ответ.

- Каков ваш жизненный девиз? Что вам помогает преодолевать проблемы?

- Все мои коллеги по работе и близкие мне люди знают, что слово "проблемы" не из моего лексикона. Мне ближе слово "задачи". Их можно решить, даже самую сложную, если глубоко поразмыслить, найти несколько вариантов и выбрать самый из них подходящий. Люблю фразу "когда бросает нас судьба, то вверх, то вниз, когда со всех сторон беда, спасает оптимизм". И только оптимизм помогает мне и проблемы преодолевать, и задачи решать. А еще когда–то я прочитала и запомнила: "Работа избавляет человека от трех зол - скуки, пороков и нужды". А девиз это или жизненная установка - трудно сказать. Убеждена, что только трудолюбие и образованность, широкий кругозор, пытливость ума, вера в победу - залог успеха во всем, - говорила Дьяченко.

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Тогдашний президент КР Роза Отунбаева в сентябре 2011-го посетила Российский центр науки и культуры на проспекте Эркиндик. То был единственный пока визит действовавшего президента в РЦНК в Бишкеке за всю почти 10-летнюю историю центра. Отунбаева вместе с послом РФ в КР Валентином Власовым участвовала в организованном Дьяченко круглом столе "Диалог культур в Кыргызстане. Вчера. Сегодня. Завтра".

Впоследствии Роза Отунбаева, уже в статусе экс-президента, однажды всего двумя словами обрисовала общее впечатление от своих многочисленных встреч и бесед с Лидией Дьяченко: "Солнечный человек!"

Именно такой, по-настоящему солнечной, Лидию Николаевну Дьяченко запомнили все знавшие ее кыргызстанцы и россияне, узбекистанцы и украинцы, люди разных других стран.

Ее будут помнить как сильного и жизнерадостного человека с широкой русской душой. Будут помнить ее масштабность мышления, смелость и неординарность.