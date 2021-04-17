В Чуйской области пропал без вести 21-летний Каныбек уулу Байсалбек

ОВД Сокулуского района разыскивается без вести пропавший Каныбек уулу Байсалбек 2000 года рождения, проживающий в селе Студенческое. 11 апреля 2021 года он вышел из дома и не вернулась.

Приметы: рост 168-169 см., среднего телосложения, волосы черные короткие.

Был одет: безрукавка черного цвета, рубашка клетчатая с длинными рукавами, черные джинсовые брюки, на ногах черные туфли.

Просьба всем, кто владеет, какой либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27, (0312) 43-88-85, Деж. часть ОВД Сркулуского района (0312) 60-75-67, 0558

86 14 86,0701 80 18 03 (группа розыска).