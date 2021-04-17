Кыргызстан поддержал совершенствование миграционных процессов в СНГ

Регулирование миграционных процессов в период пандемии и роль парламентов государств СНГ в этом процессе – данная тем стала одной из ключевых на 52-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, которое прошло с использованием видео-конференцсвязи в Санкт-Петербурге. Участие в нем приняла делегация Жогорку Кенеша, возглавленная его спикером Талантом Мамытовым.

В числе главы парламентов ряда других государств Содружества, руководителей профильных европейских организаций Мамытов озвучил предложения Кыргызстана по данному поводу. Он констатировал, что в период пандемии ряд законов в странах СНГ оказался неприменим в подобной ситуации. И высказался за необходимость их совершенствования, выработку комплексного подхода к регулированию миграционных процессов в СНГ, подтвердив готовность Кыргызстана к активном участию в совместной работе.

Такая точка зрения была присуща и другим выступающим. "Тема сегодняшнего заседания чрезвычайно важна, - заявила председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. - Пандемия существенно ограничила миграционные потоки на пространстве СНГ, что оказало серьезное влияние на экономику наших стран - где-то ощущался дефицит рабочих рук, где-то снизились поступления за счет переводов из-за рубежа. Но так или иначе эффект от приостановки международной миграции почувствовали на себе все".

Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что в период пандемии вопросы регулирования миграционных процессов неоднократно обсуждались в рамках межпарламентского диалога в СНГ - и в формате переговоров со спикерами парламентов, и в рамках работы межпарламентских комиссий. Особый акцент она сделала на законотворческом аспекте проблемы и отметила важный вклад, который МПА СНГ вносит в разработку модельного права и рекомендаций в миграционной сфере.

"Трудовая миграция стала неотъемлемым аспектом и внутренней, и международной политики. И сегодня главная задача для любого государства сделать так, чтобы миграционные процессы проходили в цивилизованном русле, в соответствии с национальным законодательством и международными договоренностями", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

В завершение обсуждения темы миграции парламентарии обсудили модельный Миграционный кодекс для государств СНГ, подготовленный Ассамблеей. Данный документ, как заявлено, разрабатывался в качестве систематизированного законодательного акта рекомендательного характера с целью возможного использования государствами странами Содружества при разработке или улучшении национальных миграционных кодексов, для гармонизации правового регулирования в сфере миграции на общем пространстве.

Что касается структуры Кодекса, то, помимо общих положений и непосредственно миграционных аспектов, касающихся въезда, пребывания и выезда граждан за границу, миграционного учета, трудовой деятельности, беженцев и т.п., в нем отражены такие важные для мигрантов темы, как ответственность субъектов миграционных процессов за несоблюдение требований национального миграционного законодательства, осуществление в сфере миграции ряда государственных функций - контроля и надзора, статистического наблюдения и учета, защиты персональных данных мигрантов, содействия адаптации и интеграции мигрантов, внедрения принципов и механизмов организованного набора в практику трудовой миграции и других, сообщили в МПА СНГ.