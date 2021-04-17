Скончался журналист Майрамбек Тойгонбаев, сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.

Майрамбек Тойгонбаев работал в пресс-службе парламента с 2015-го. 29 апреля ему исполнилось бы 34 года. Причина смерти не указана.

Майрамбек Тойгонбаев окончил КГУ имени Ж. Баласагына по специальности "журналистика". С 2009-го по 2013 год работал корреспондентом Общественной телерадиокорпорации (КТРК), также был пресс-секретарем в Госинспекции по экологической и технической безопасности.

"Безвременно ушедший коллега Майрамбек Тойгонбаев был очень человечным и трудолюбивым. Работал на госслужбе. Являлся советником государственной службы третьего класса и получил много наград в качестве журналиста", - говорится в некрологе.

Редакция VB.KG выражает соболезнования его семье и разделяют горечь утраты.