В правительстве пообещали выплатить медикам компенсации за заражение Ковид

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел встречу с медицинскими работниками различных организаций здравоохранения республики, ранее вышедшими на митинг по вопросам выплаты единовременных компенсаций за работу в "красных зонах", повышения размера заработной платы.

Как было отмечено, по всем одобренным заявкам медицинских работников будут гарантированно выплачены единовременные компенсации. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 200 млн сомов.

Артем Новиков подчеркнул, что вопрос компенсационных выплат медикам будет решен справедливо и прозрачно.

Состав Комиссии по рассмотрению заявок будет обновлен. По всем спорным заявкам, вызывающим разногласия, Комиссия проведёт повторное рассмотрение и изучит справедливость принятых решений.

В ходе встречи медицинским работникам подробно разъяснили недавно принятое решение правительства относительно повышения размера заработной платы медицинским работникам.

Также работники организаций здравоохранения выразили озабоченность участившимися фактами угроз и нападений на медицинских работников во время исполнения ими служебных обязанностей. Министерству здравоохранения и социального развития поручено рассмотреть данный вопрос и внести предложения по усилению мер ответственности граждан за нанесение физического и морального ущерба медицинскому работнику при исполнении им своей профессиональной деятельности.