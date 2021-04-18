Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

В правительстве пообещали выплатить медикам компенсации за заражение Ковид

105  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел встречу с медицинскими работниками различных организаций здравоохранения республики, ранее вышедшими на митинг по вопросам выплаты единовременных компенсаций за работу в "красных зонах", повышения размера заработной платы.

Как было отмечено, по всем одобренным заявкам медицинских работников будут гарантированно выплачены единовременные компенсации. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 200 млн сомов.

Артем Новиков подчеркнул, что вопрос компенсационных выплат медикам будет решен справедливо и прозрачно.

Состав Комиссии по рассмотрению заявок будет обновлен. По всем спорным заявкам, вызывающим разногласия, Комиссия проведёт повторное рассмотрение и изучит справедливость принятых решений.

В ходе встречи медицинским работникам подробно разъяснили недавно принятое решение правительства относительно повышения размера заработной платы медицинским работникам.

Также работники организаций здравоохранения выразили озабоченность участившимися фактами угроз и нападений на медицинских работников во время исполнения ими служебных обязанностей. Министерству здравоохранения и социального развития поручено рассмотреть данный вопрос и внести предложения по усилению мер ответственности граждан за нанесение физического и морального ущерба медицинскому работнику при исполнении им своей профессиональной деятельности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399772
Теги:
Кыргызстан, Артем Новиков, врачи, компенсация
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  