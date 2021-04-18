На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт из-за водозабора

17 апреля на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел конфликт между жителями села Ходжаи Аъло Согдийской области Таджикистана и сотрудниками Баткенского областного водоканала Кыргызстана. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

Сотрудники Баткенского областного водоканала начали проводить очистительные работы на водозаборе "Головной". Около 50 жителей села Ходжаи Аъло Таджикистана прибыв на место, заявили о том, чтобы работы на данном участке проводились совместно. В ходе словесной перепалки граждане Таджикистана начали закидывать рабочих водоканала камнями.

Незамедлительно была проведена встреча руководителей силовых ведомств, органов местного самоуправления, а также полномочного представителя Правительства КР в Баткенской области с мэром города Исфары РТ, по итогам которой было принято решение о временном приостановлении очистительных работ на водозаборе "Головной".

Пострадавших с кыргызской стороны нет. В ходе инцидента оружие не применялось.

Охрану прилегающей к водозабору "Головной" территории Кыргызской Республики осуществляют военнослужащие Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики, сам объект под охраной подразделения Внутренних войск МВД КР.

В целях недопущения эскалации конфликта на месте находится начальник управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области.