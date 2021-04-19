В Узбекистане задержали 10 школьных учителей с фальшивыми дипломами

В Узбекистане в Джизакской области задержали 10 школьных учителей с фальшивыми дипломами о высшем образовании, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ходе проверки, проведённой в отделе народного образования Шараф-Рашидовского района, были выявлены 10 лиц, не обучавшихся в высших образовательных учреждениях, и работавших учителями по фальшивым дипломам.

В основном это были фальшивые дипломы четырех вузов – Джизакского государственного педагогического института, Ташкентского государственного педагогического университета, Самаркандского государственного университета и Гулистанского государственного университета.

По данному факту возбуждено дело по статье 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса. Ведётся предварительное следствие.