США отрицают причастность к подготовке покушения на Лукашенко

США отрицают причастность к сговору с целью убийства президента Беларуси Александра Лукашенко, заявил представитель госдепартамента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда", - сказал представитель госдепа.

В субботу Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента республики, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Беларуси, так и иностранцы. Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, были задержаны имеющий двойное гражданство США и Беларуси юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.

После прошедших в Беларуси 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Беларуси 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Беларуси против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская также является в Беларуси фигурантом уголовных дел, она включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.