В Русском театре драмы отметили юбилей народного артиста КР Анатолия Адали

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова отметили 80-летие народного артиста Кыргызской Республики Анатолия Адали.

За несколько дней до торжества в фойе театра открыли небольшую выставку. Здесь можно увидеть портреты актера, сделанные в разные годы, снимки, на которых Адали запечатлен в образах из спектаклей, старые афиши.

Главным же подарком юбиляру и всем поклонникам его творчества стал спектакль "Любовь, замурованная в янтаре", поставленный режиссером Валерием Крайновым по пьесе английской актрисы, писательницы и драматурга Николы МакОлифф. Любимец публики исполнил в этой мелодраме главную роль. Анатолий Адали сыграл пожилого ювелира, через всю жизнь пронесшего нежные чувства к королеве Елизавете II, с которой ему посчастливилось однажды встретиться. Зал в день премьеры был полон, и большая часть аплодисментов, конечно же, была адресована Анатолию Курбановичу.

По окончании представления публику попросили не расходиться. Вести праздничный вечер продолжили актрисы театра – заслуженная артистка КР Галина Кетова и Ольга Осокина. С поздравлениями на сцену вышли гости. Актеру, сорок лет своей творческой биографии отдавшему Русскому театру драмы, зачитали адрес от президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Лично пришел поздравить юбиляра глава Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Кайрат Иманалиев. Поздравили героя вечера представители Посольства Российской Федерации в нашей республике, Российского центра науки и культуры, Русского культурного центра "Гармония", Ассамблеи народа Кыргызстана, депутаты и другие гости. Анатолию Курбановичу было сказано много приятных слов, и вручено немало подарков.

Но и на этом вечер не закончился. Юбиляра и всех присутствующих на празднике ждал еще яркий театральный капустник.