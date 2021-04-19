Иссык–кульские швеи и российские бренды

Около сотни рабочих мест было создано в селах Иссык–Кульской области при поддержке

"Кумтор Голд Компани". В рамках специального проекта жительниц региона обучили основам ведения малого бизнеса и помогли открыть собственные мини–цеха по производству швейной продукции.

В родное село Саруу Джети–Огузского района Жазгуль Саякова вернулась в 2017 г. До этого женщина вместе с мужем жила и работала сначала в Бишкеке, а затем в Москве. В обеих столицах трудилась технологом на швейном производстве.

- В России я привыкла к стабильному доходу. Это ведь не просто деньги, это уверенность в завтрашнем дне, гарантия, что сможешь купить все необходимое для себя и близких, оплатить учебу, при необходимости - лечение. Тем не менее пришлось снова приехать в Саруу по семейным обстоятельствам, - говорит Жазгуль.

Первое время, признается она, было страшно: в селе не было ни работы, ни перспектив, а накопления таяли. Женщина нашла выход: договорилась с предпринимателями из Бишкека и стала отшивать для них одежду из раскроенных заготовок.

- Постепенно, чтобы нарастить объемы, привлекала других швей–надомниц из своего села и соседних населенных пунктов. Однако доход получался небольшим, поскольку платили нам, не как в Бишкеке. Был и еще один существенный минус - сезонность заработков. Мы могли три месяца работать днем и ночью, а потом полгода сидеть без работы и без денег, - рассказывает Саякова.

Все изменилось в прошлом году, когда Жазгуль Саякова стала участницей проекта "Создание рабочих мест через организацию и развитие устойчивых швейных мини–цехов в Иссык–Кульской области", реализуемого общественным фондом "Поколение Инсан" при финансовой поддержке компании "Кумтор".

- Там я прошла обучение основам ведения малого бизнеса. Нас учили буквально всему: как правильно организовать производство, как выбрать необходимое оборудование, как быстро и эффективно обучить человека швейному делу, как проводить оценку качества изделий, - объясняет женщина.

По проекту в цех Жазгуль Саяковой купили современные швейные машины, раскройный комплект, утюг. Вкладом с ее стороны в новое производство стало здание, в котором и разместили цех. Сейчас здесь работают 27 жительниц Саруу.

- Все наши швеи держатся за работу, потому что знают - заработок у нас стабильный. Мне, честно говоря, самой сначала не верилось, что будет именно так. Но теперь я начинаю привыкать к мысли, что можно зарабатывать и на родине, - улыбается Жазгуль.

В сарууйском цеху шьют женскую одежду. Заказчик - российская компания, вся готовая продукция уходит в Россию.

- Главное, строго придерживаться установленных заказчиком стандартов качества. Мы соблюдаем это требование и поэтому работаем с надежным партнером, который обеспечивает нас заказами круглый год. Меняются только модели одежды, - поясняет Саякова.

По ее словам, новый подход к работе повлиял и на зарплату швей. Если раньше женщины могли заработать в день максимум 400 сомов, то сейчас получают до тысячи.

Сама Жазгуль пошивом не занимается. В ее обязанности входит контроль производственного процесса на всех этапах - от раскроя до упаковки. И это занимает немало времени, поскольку мини–цех ежемесячно производит около трех тысяч единиц одежды.

В селе Кара–Коо тоже появился швейный цех в рамках проекта по созданию рабочих мест. Здесь работают 12 сотрудников - девять швей, упаковщик и еще два человека заняты на спецмашинах. Руководит этим производством Эльмира Исмаилова.

- Я в швейном деле с 1992 г., окончила техникум легкой промышленности, работала швеей в столичном ателье. Это, так сказать, моя стихия. До участия в программе шила на дому. Сама ездила за заказами в Бишкек, брала там крой, фурнитуру, отшивала, а потом за свой счет оправляла в столицу. Выхлоп получался небольшой, но куда деваться, - вспоминает она.

Все это в прошлом. За машинку женщина больше не садится - она отвечает за контроль качества. Очень важно, чтобы спортивная одежда, на производстве которой специализируется предприятие, уходила к заказчику (российская фирма) без брака. С этой задачей Эльмира прекрасно справляется, поэтому перебоев с заказами не бывает.

- Стабильное сотрудничество мини–цехов с надежными компаниями - это одна из целей проекта. Раньше женщины сами искали заказы, соглашались даже на невысокую оплату, решали логистические вопросы. Расшириться производству в этих условиях было невозможно, даже вырасти до масштабов малого бизнеса, - считает бизнес–консультант проекта "Создание рабочих мест через организацию и развитие устойчивых швейных мини–цехов в регионе" Елена Лаврик.

По ее словам, важно было найти людей, заинтересованных получить знания и применить их на практике.

- Обеспечение швейным оборудованием по некоторым проектам осуществлялось и раньше, но только эффекта это не дало. Мы же хотели, чтобы наши участницы и участники научились вести бизнес, управлять пусть маленьким, но производством, стали предпринимательницами. Думаю, что у нас получилось добиться этой цели, - говорит Лаврик.

В рамках проекта было проведено пять семинаров для 143 участниц в Тонском и Джети–Огузском районах. Одиннадцать наиболее активных и нацеленных на развитие собственного производства участниц прошли стажировку в Бишкеке. Затем было куплено и передано в их цеха швейное оборудование.

Четыре из них уже получают заказы на изготовление швейной продукции в Россию, остальные пока работают на местный рынок. Впрочем, вне зависимости от того, куда идет продукция, изготовленная в мини–цехах Иссык–Кульской области, главное в том, что все эти маленькие производства дают работу сельчанам, помогают кормить семьи, улучшают их благосостояние и в конечном итоге способствуют снижению социальной напряженности.

Василиса МИХАЙЛОВА.