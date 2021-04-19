В южных микрорайонах Бишкека строится еще два сквера

В Бишкеке в микрорайонах № 6 и 11 в скором времени появятся две пешеходные зоны, где горожане смогут проводить досуг. Строительные работы на обоих объектах идут полным ходом.

Как известно на пересечении улиц Куттубаева и Айтиева со стороны 11-го микрорайона уже давно существует небольшая березовая роща. Она, к слову, имеет продолжение – чуть ниже, возле остановки, есть еще одна территория. Несмотря на то, что содержали обе части сквера в чистоте, а зеленые насаждения регулярно поливались, здесь не было даже тротуара. Горожане ходили по натоптанной ими же широкой тропинке. Хотя для того, чтобы проложить пешеходную дорожку и установить скамейки не нужно было ни сносить деревья, ни вкладывать большие деньги.

В первой декаде апреля здесь побывала комиссия во главе с первым вице-мэром столицы Алмазом Бакетаевым. Представители профильных городских служб и архитекторы изучали местность, чтобы, наконец-то, обустроить небольшую зону отдыха для горожан. И процесс пошел.

В настоящий момент на объекте суетится специальная техника, которая проводит подготовительные земляные работы перед тем, как обустроить тротуар. Также столичные власти пообещали, что здесь появятся энергосберегающие светильники, скамейки, урны и ирригация. Проект реализуется за счет городского бюджета.

А недалеко от этого места, на пересечении Сухэ-Батора и Юнусалиева ведется строительство еще одной зоны отдыха со стороны 6 микрорайона. Горожане знают, что раньше здесь были кафе и многочисленные торговые павильоны. Но управление земельных ресурсов мэрии на комиссии по предоставлению прав аренды на муниципальные участки прекратило все договорные обязательства со многими владельцами объектов облегченного типа. Те ларьки, у которых сроки окончания аренды еще не подошли, будут передислоцированы в другие места.

Сейчас строители уже проводят необходимые работы, чтобы организовать для горожан все условия для отдыха. Кстати, как сообщает столичная мэрия, сквер возводится на средства инвесторов.