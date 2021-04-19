Добежим до рекордов? В Бишкеке завершился чемпионат КР по легкой атлетике

В турнире приняли участие более 150 спортсменов из нашей республики и Казахстана. Как сообщил корреспонденту VB.KG генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Кыргызстана Иван Щербаков, за медали чемпионата боролись представители практически всех регионов республики. Нас радует, подчеркнул Щербаков,- что легкой атлетике стали уделять большое внимание на юге страны, в Иссык-Кульской, Чуйской и Таласской областях. Сегодня ребята и девушки с регионов уже составляют достойную конкуренцию бишкекским легкоатлетам. А это значит, что наш вид спорта у подрастающего поколения становится еще более популярным."Скажу больше, - подчеркнул далее генсек федерации легкой атлетики,- даже в прошлом году, не смотря на пандемию, в республике повсеместно проводились соревнования.

Прав оказался Иван Щербаков. спортсмены с регионов не были робкими статистами в прошедшем чемпионате. Так, в беге на дистанции 1500 метров среди женщин победила Чолпон Тазабекова, а у мужчин на этой дистанции быстрее всех оказался спортсмен из Таласа Тилекжан Жекшеналы уулу. Дальше всех метнул ядро спортсмен из Чолпон-Аты Нурсултан Аланбаев. Чемпионкой страны в прыжках в длину стала легкоатлетка из Кара-Балты Юлия Кукина, а победителем на дистанции 800 метров среди мужчин стал талассец Турсунбай Сеиткулов. И это далеко не полный список региональных спортсменов, сумевших занять первые места в прошедшем чемпионате Кыргызстана.

Конечно же, не отказались от своих чемпионских амбиций и бишкекские легкоатлеты.Так, на дистанции 100 метров с барьерами победил молодой, но очень перспективный спортсмен Иван Вабишевич, золотую медаль в прыжках в высоту завоевал Егор Олешко. В забеге на 100 метров среди мужчин победил Руслан Рустамов а среди женщин на этой же дистанции лучшее время показала Ева Кадырова.

После турнира Руслан Рустамов откровенно заявил корреспонденту VB.KG: "Хочу стать олимпийским чемпионом. На Игры в Токио уже не смогу попасть, но через четыре года вы меня обязательно увидите на Олимпиаде в Париже. Честолюбивые планы этого спортсмена не могут не радовать, но вот дело в том, что лучшие спринтеры планеты пробегают 100-метровку за 9,58 секунды, а результат Руслана на этой дистанции - 11,34. Так что парню еще нужно пахать и пахать для завоевания олимпийской лицензии в Париж. Кстати, и результат Евы Кадыровой, показанной на чемпионате республики, пока особого оптимизма не внушает. 100-метровку она пробежала за 12.52 секунды, а титулованные спортсменки преодолевают эту дистанцию за 10,49 секунды. К сожалению, и на других дистанциях и в других видах программы прошедшего чемпионата результаты кыргызстанских легкоатлетов были не лучше. Следовательно, об олимпиадах нашим спортсменам пока лучше не мечтать. Просто о подготовке спортсменов мирового уровня в нашей стране должны в первую очередь думать люди, облеченные властью и способные не на словах, а на деле развивать нашу индустрию рекордов.