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Марипов взял под контроль реабилитацию участка автодороги Ош-Баткен-Исфана

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- Оксана Гут
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Премьер-министр Улукбек Марипов взял под контроль ход реализации проекта по реабилитации участка автодороги Ош-Баткен-Исфана. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Проект "Улучшение дорог международного значения" направлен на повышение транспортного потенциала и безопасности дороги Ош-Баткен-Исфана, а также в целях снижения риска стихийных бедствий на участке дороги Бишкек-Ош.

Проект реализуется в Ошской, Джалал-Абадской областях и предусматривает два компонента:

1)Реабилитация участка автодороги Ош-Баткен-Исфана с 28 по 75 км (47 км);

2)Предотвращение стихийных бедствий на существующей дороге Бишкек-Ош.

В настоящее время консультационной компанией Central Consultant Inc ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации, тендерных документов для отбора подрядчика и надзора за строительством. В связи с распространением коронавирусной инфекции были определенные задержки в реализации проекта.

"В ближайшее время будет завершен процесс согласования тендерных документов и начнется отбор подрядчика. Примерно к сентябрю-октябрю месяца текущего года будет отобран подрядчик и начнутся строительные работы. Стоит подчеркнуть, что реализация проекта находится на личном контроле у премьер-министра Кыргызской Республики Улукбека Марипова", - говорится в сообщении.

Справочно:

Донором проекта "Улучшение дорог международного значения" является Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA). Сумма кредита составляет 11,915 млрд японских йен (примерно 116.47 млн. долл. США), из государственного бюджета будет выделено 1,727 млрд японских йен (примерно 16,88 млн долларов США).


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URL: https://www.vb.kg/399790
Теги:
Джалал-Абадская область, дороги, Ошская область, правительство, Кыргызстан, ремонт дорог, Улукбек Марипов
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