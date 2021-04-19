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Зверства австралийского спецназа в Афганистане останутся безнаказанными?

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- Азиз Осмонов
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Четыре года генерал-майор армии Австралии и судья Пол Бреретон работал над отчетом о военных преступлениях своих солдат в Афганистане. Как выяснилось, за девять лет нахождения международного контингента в стране австралийские военные убили несколько десятков мирных жителей. Как говорится в документе, который увидел свет в конце 2020 года, эти убийства были часть обряда "крещение кровью". В докладе приводятся показания более чем 420 свидетелей, эксперты изучили свыше 20 тысяч документов и около 25 тысяч фотографий. Отчет занимает более 400 страниц, но большая его часть засекречена.

Обряд для "настоящих" мужчин

Автор отчета утверждает, что с 2007 по 2016 годы спецназовцы "Зеленого континента" казнили 39 афганских мирных жителей.

"В общей сложности 25 действующих или бывших военнослужащих австралийской армии были руководителями, либо исполнителями", - говорится в документе. – "По итогам расследования 19 человек, служивших в 2009–2013 гг. в Афганистане, могут быть привлечены к уголовной ответственности". Автор указывает, что причинами, подтолкнувшими солдат на эти зверские преступления, стали психологическая нагрузка и накопившийся стресс из-за того, что направленные в Афганистан подразделения слишком долго не сменялись.

Все убийства происходили не в разгар вооруженных столкновений, их также нельзя отнести к спорным случаям, признали власти Австралии. При этом, армейское руководство уверяет, что не знало о происходящем. Расследование не обнаружило признаков вины старших офицеров, преступления совершались и замалчивались на уровне не выше командира патруля.

"Австралийские солдаты расстреливали убегавших от них женщин, детей, при этом старшие по званию заставляли новобранцев убивать задержанных, чтобы пройти "крещение кровью", - рассказал Пол Бреретон. - "Как правило, командир патруля следил, чтобы жертва не сбежала, а подчиненному отдавали приказ убить этого человека. После этого рядом с телом оставляли "подкидышей" (оружие, которое клали рядом с убитыми для создания видимости боя и сокрытия преступления) и создавали прикрытие для рапортов и отвлечения внимания. Все это поддерживалось "кодексом молчания".

Эффект разорвавшейся бомбы

Накануне публикации доклада экс-премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предупредил общественность, что им предстоит узнать "трудную правду". Доклад вызвал в Австралии бурю негодования. Общественность и правозащитники требуют жестко наказать виновных. Эти обвинения в очередной раз проливают свет на культуру безнаказанности, безрассудства, безразличия к жизням афганцев среди иностранных спецподразделений. А вот австралийские вояки на заслуженном отдыхе жалуются, что публикации о преступлениях в Афганистане крайне агрессивны и носят обвинительный характер, хотя не состоялось еще ни одного судебного разбирательства и ничья вина не была доказана.

Высшее военное командование Австралии принесло афганскому народу извинения. По словам представителя президента Афганистана Ашрафа Гани, афганскому лидеру также звонил премьер Скотт Моррисон и выразил глубокое сожаление. Руководство Афганистана назвало факты, изложенные в докладе, непростительными. Афганская комиссия по правам человека заявила, что в нем нет достаточных доказательств для наказания виновных!

Признались только одни

Бойцы SASR воюют в Афганистане с осени 2001-го. Их основная задача - разведка и наблюдение. Австралийский спецназ совершает длительные рейды вглубь территории, контролируемой боевиками, передает в штаб координаты их позиций. Всплывшие военные преступления, в которых обвинили австралийских бойцов, далеко не первые. В 2017 году австралийская медиа-корпорация ABC (Australian Broadcasting Corporation), благодаря утечке секретных документов из министерства обороны, опубликовала серию скандальных материалов. С 2009 по 2013 годы зафиксировано десять случаев, когда спецназ Австралии в спорных ситуациях вел огонь на поражение, в результате чего погибли безоружные афганцы, включая детей. Особо в СМИ освещался скандал 2013 года, тогда австралийский спецназовец скальпелем отрезал кисти правых рук у трех убитых талибов. Как он пояснил, для снятия отпечатков пальцев.

Признание союзников США в казнях мирных афганских жителей в очередной раз наталкивает на мысль, о том, что военное руководство США или Британии тоже все чаще скрывают преступления своих солдат в Афганистане. Расследованием зверских преступлений, о которых говорится в докладе, занялся специальный следователь, но, по мнению ряда экспертов, оно займет не один год. Так что торжества справедливости не стоит ожидать скоро. Случаи осуждения солдат за военные преступления в Афганистане, конечно имели место. Но длительных сроков заключения обвиняемым удавалось избежать.


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URL: https://www.vb.kg/399795
Теги:
Австралия, Афганистан, убийство, Кыргызстан
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