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Поругался и ушел из дома. Найден 21-летний Байсалбек Каныбек уулу

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- Оксана Гут
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Без вести пропавший 21-летний Байсалбек Каныбек уулу найден живым и здоровым. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Ранее сообщалось, что ОВД Сокулуского района разыскивается без вести пропавший Каныбек уулу Байсалбек 2000 года рождения, проживающий по адресу село Студенческое. Он вышел из дома 11 апреля 2021 года и не вернулся.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий он был найден живым и здоровым в районе рынка Дордой в доме своего друга.

По предварительным данным, молодой человек поругался со своими родственниками и ушел из дома.

С молодым парнем провели профилактические беседы и передали родственникам.


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URL: https://www.vb.kg/399796
Теги:
розыск, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, пропавшие без вести
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