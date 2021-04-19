Илим Карыпбеков: Сторонники НДПК могут выйти на акцию протеста

НДПК не согласна с решением Бишкекской территориальной комиссии о снятии партии с предвыборной гонки и намерена обжаловать его в Центральной избирательной комиссии. Об этом VB.KG сообщил кандидат в бишкекский горкенеш от НДПК Илим Карыпбеков.

- ТИК приняла абсурдное решение на основании фиктивных, кем-то срежиссированных вбросах в соцсетях. Более того, статья, на которую ссылается ТИК в своем решении, предполагает отмену результатов выборов на участке, но никак не снятие партии, - прокомментировал Илим Карыпбеков.

Он считает, что решение ТИК могло быть продиктовано чужими интересами.

- Как раз в отношении нашей партии не было вынесено ни одного предупреждения, на кандидатов не возбуждались уголовные дела, как это было с другими партиями. На нас даже нет ни одной письменной жалобы, но тем не менее снимают именно нашу партию, которую выбрали 14,5 тысяч горожан, - продолжил Карыпбеков.

Он не исключает, что сторонники партии могут выйти на акцию протеста с требованием отменить решение.

Напомним, сегодня стало известно, что ЦИК приняла решение отстранить НДПК от участия в выборах. День голосования прошел 11 апреля, согласно предварительному подсчету голосов НДПК стала одной из партий, набравшей достаточно голосов для попадания в горкенеш.