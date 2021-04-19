Умер сооснователь компании Adobe Чарльз Гешке

Умер сооснователь компании Adobe, создающей программное обеспечение, и один из разработчиков формата PDF Чарльз Гешке, сообщает ТАСС.

Он умер 16 апреля в США на 82-м году жизни.

- Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был проводником и героем на протяжении десятилетий, - цитирует агентство Associated Press текст письма, разосланного главой компании Adobe Шантану Нарайеном ее сотрудникам.

Гешке начал карьеру в научно-исследовательском центре Xerox в городе Пало-Альто, штат Калифорния. Там он познакомился с Джоном Уорноком, вместе с которым в 1982 году он основал Adobe. Гешке принимал участие в разработке технологии Portable Document Format (PDF).

В 1982 году вместе с американским ученым Джоном Уорноком основал Adobe. В 2009 году тогдашний президент США Барак Обама наградил их Национальной медалью технологий и инноваций.