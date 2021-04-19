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В партии "Эмгек" восприняли слова Наримана Тюлеева как "истерику"

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- Оксана Гут
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"Со стороны партии "Эмгек" не допускалось ни одного подобного нарушения". Так партия ответила на заявление лидера партии "Ак Бата" Наримана Тюлеева о подкупах избирателей.

"Подобные безосновательные высказывания являются как минимум неэтичными, а по большому счету воспринимаются как клевета", - заявили в партии.

При этом в политорганизации напомнили, что именно у партии "Ак Бата" были сняты кандидаты по подозрению в подкупе избирателей, и "обвинение в адрес других партий со стороны Наримана Тюлеева воспринимаются как истерика".

"С сожалением вновь отмечаем неэтичное поведение лидера партии "Ак Бата", которое демонстрирует его политическую незрелость. Надеемся, что итоги выборов в БГК будут подведены в рамках закона и депутаты приступят к своим обязанностям", - говорится в заявлении партии "Эмгек" на ее странице в Facebook.


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URL: https://www.vb.kg/399806
Теги:
выборы, нарушения, партии, Кыргызстан, "Эмгек", Нариман Тюлеев, ЦИК
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