Сариев и Джакупова не помогли. НДПК останется без мандатов горкенеша?

Сенсация недели: Бишкекская ТИК приняла решение снять с гонки за мандаты БГК Народно-демократическую партию Кыргызстана (НДПК).

- Связано это с тем, что ГКНБ и УВД Первомайского района Бишкека предоставили материалы о нарушениях избирательного законодательства, выраженных в проведении агитации в день голосования, подкупе избирателей и нарушении порядка финансирования избирательной кампании и других, - рассказали причина решения Бишкекской ТИК.

В ТИК считают, что партия замешана в подкупе. В самой политической организации это решение называют необоснованным, собираются оспаривать в суде, а еще грозят протестами сторонников.

НДПК существует уже больше 10 лет. Однако за весь этот период партия не сумела как-то проявить себя – побед не было ни больших, ни маленьких. Не было, впрочем, и громких скандалов, связанных с деятельностью партии.

Но вот 25 февраля в преддверии выборов в Бишкекский горкенеш на внеочередном V съезде НДПК ее основатель и лидер генерал-майор Артур Медетбеков заявил о том, что партия провела работу над ошибками и готова к свершениям. Он также сообщил, что политобъединение намерено поддерживать новую власть.

- Это не значит, что мы не будем указывать на ошибки и займем позицию безусловного соглашательства. Поэтому мы намерены помогать власти решать проблемы, но, конечно, не вопреки нашим ценностям и принципам, - заявил он.

Партийцы утвердили список кандидатов на выборы в местные кенеши и утвердили программу партии "Действуй!" и объявили о том, что в их ряды влилось много молодых политиков, а также опытных представителей истеблишмента, таких как бывший премьер-министр Темир Сариев, экс-мэр Азиз Суракматов, бизнесмен Данияр Аманалиев, глава правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова, принявших участие в съезде.

Политические тяжеловесы не помогли НДПК вступить в эпоху своего ренессанса. Впрочем, от бывшего премьер-министра Темира Сариева ничего особенного и ждать не стоило. С определенного момента его политическая карьера стала чересчур вялой и невнятной. В минувшем октябре даже скандальчик по поводу развалившегося альянса с "Бутун Кыргызстаном" не смог придать "Ак Шумкару" и его лидеру привлекательности в глазах электората. Этот инцидент избиратели восприняли как попытку Сариева "примазаться" к более значимым политическим объединениям, чем его собственное.

Имя такого известного борца с коррупцией как Чолпон Джукупова, наверное, должно было сработать на политическое объединение. Хотя бы потому, что Чолпон Идиновна стала единственным в истории ЖК депутатом, который добровольно сдал свой мандат из принципа.

Однако, похоже, ничего хорошего из этой затеи не получилось. По крайней мере, для самой Чолпон Джакуповой эта политическая рокировка (когда-то она поддерживала "Бир Бол") вышла боком. Как ни иронично, но теперь выходит так, что правозащитница, так долго бившаяся за чистоту, в том числе, выборных процессов, оказалась, хоть и не напрямую, но замешана в скандале, связанном с подкупом голосов избирателей.