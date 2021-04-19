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Кража дисков на 2 тыс. долларов. В Бишкеке задержан подозреваемый

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- Виктория Гунгер
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Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении кражи, сообщает УВД Октябрьского района.

Как отмечается, 18 марта 2021 года в УВД Октябрьского района Бишкека обратился гражданин С.И. с просьбой принять меры в отношении парня по имени "А."

- 18 марта текущего года, находясь в одном из магазинов расположенных по улице Байтик Баатыра, он похитил два жёстких диска от компьютера Deluxe, и скрылся. Стоимость одного диска - 1 тысяча долларов. Материальный ущерб от кражи составил 2 тысячи долларов. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района, начато досудебное производство по статье 200 (Кража) УК КР, - говорится в информации.

По подозрению в совершении преступления оперативниками службы криминальной милиции четвёртого отдела городской милиции Октябрьского РУВД задержан Т.А., 1993 года рождения. В порядке статьи 98 УПК КР он водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Следственные действия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/399810
Теги:
кража, Октябрьский район, Бишкек, Кыргызстан, УВД
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