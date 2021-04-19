В аппарате президента опровергли информацию о заседании Совбеза

Ранее на сайте информационного агентства "24.kg" был опубликован материал под заголовком "Первый под председательством Садыра Жапарова Совет безопасности обсудит важное", в котором со ссылкой на собственные источники сообщалось о проведении 20 апреля текущего года заседания Совета безопасности за закрытыми для прессы дверями.

В этой связи отмечаем, что на этот день в графике мероприятий Аппарата Президента Кыргызской Республики проведение заседания Совета безопасности не запланировано и ранее не планировалось. Таким образом, опубликованная информация ИА "24.kg" является ложной и недостоверной, вводящей общественность в заблуждение.

Отметим, что 13 января 2021 года ИА "24.kg" опубликовало материал со ссылкой на "источники в Белом доме" под заголовком "Инаугурация Садыра Жапарова. Когда и где она пройдет, и кого пригласили", где сообщалось о том, что якобы на инаугурацию Садыра Жапарова приглашены Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и иные абсолютно ошибочные сведения.

Призываем ИА "24.kg" и корреспондента издания Бактыгуль Осмоналиеву, под авторством которой были опубликованы вышеупомянутые материалы, ответственно относиться к достоверности публикуемой информации.

Пресс-служба аппарата президента