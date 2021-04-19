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Ярко пройдут вечеринки и свидания. Гороскоп с 19 по 25 апреля

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Луна растёт и важно эту энергию направить на созидание, а не на сведение счётов и продолжение конфликтов. Зацепившись за прежнюю ошибку, можно вновь усложнить деловые и личные отношения. В понедельник удастся решить вопросы дома и своего дела. Удастся отремонтировать сломанные вещи, а также отладить работу сантехники. Во вторник перепады настроения способны отдалить от намеченных целей, а возникшие обиды долгое время могут мешать общению. Среда и четверг активны. Есть шансы поменять работу, достичь прогресса в делах. Рекомендуется совершать поездки, начинать рекламные кампании. Удастся решить вопросы с документами. Ярко пройдут вечеринки и свидания. В пятницу и субботу лучше всего заняться рутинными делами и воздержаться от критики. Со среды по воскресенье – прекрасное время для посещения парикмахера, стилиста, косметолога.

Овен: мгновение может решить судьбу новых совместных проектов или обучения, а потому чем расторопнее вы будете, тем больше шансов у вас оказаться в числе лидеров. Ожидается много непродолжительных поездок и шквал сообщений, которые по-своему будет приближать вас к успеху, а потому важно оперативно реагировать на полученную информацию. Финансовые поступления окажутся ограниченными, но брать в долг или покупать в кредит не желательно.

Телец: после первых успехов в работе и финансах не расслабляйтесь. Вы ещё многое успеете сделать благодаря встрече с влиятельными людьми и ваша задача попасть на эти встречи, даже несмотря на большое количество желающих опередить вас. Проявленная сейчас расторопность обеспечит решение важных вопросов. Утратив уверенность в победе, и увлёкшись критикой, вы наживёте врагов и к великому разочарованию близких людей останетесь там, где и начинали свой путь к цели.

Близнецы: находчивость и решительность станут залогом побед в карьере и покорении сердца человека в которого влюбились. Скептические замечания, которые будут делаться в больше степени из зависти, способны остановить вас от решительного шага, но преодолев сомнения и моральное давление, вы заинтересуете нужных людей своими идеями. Поездки пройдут с пользой, но не забывайте о правилах дорожного движения и мерах безопасности против коронавирусной инфекции. Повышаются риски происшествий.

Рак: много шума из ничего будут создавать знакомые и сослуживцы, обижаясь на но, что вы не поддерживаете их затей. В действительности вас пытаются втянуть в вечеринки и прочие совместные дела из корыстных побуждений, ожидая что вы станете главным спонсором этих мероприятий. Оставшись при своих интересах, вы сумеете претворить в жизнь собственные планы, заработав больше чем ожидали и разделить свою радость с человеком, которые любит и предан вам по-настоящему.

Лев: услышьте идеи с которыми к вам приходят сослуживцы, друзья и близкие люди. Не сразу разглядев перспективу, вы можете пройти мимо удачных проектов и увлекательных мероприятий, что помешает не только развитию карьеры, но и отдалит от личного счастья. От споров, особенно с руководством, воздержитесь. С каждым новым словом путь компромиссу и решению вопроса будет усложнятся, а вы рискуете перейти черту за которой начнётся конфликт. Даже очевидные вещи доказать сейчас непросто.

Дева: ещё не все возможности исчерпаны для карьерного и финансового роста. Поможет развитию встреча с важными персонами и получение документов в различных инстанциях. Каждый проделанный шаг будет даваться нелегко, но вы уверенно продолжите двигаться к заветной цели. Возможно получение дополнительных доходов. Поездки и обмен сообщениями будут скорее мешать, чем помогать вам. Придавая слишком много значения информации издалека, вы не увидите возможностей, которые уже есть у вас.

Весы: обучение в любом виде не отодвигайте на второй план. Полученные знания, советы, информация станут ключом к успеху, в том числе и финансовому. Участие в тренингах и прочих онлайн, а также публичных мероприятиях существенно расширит круг общения, благодаря чему вы обретёте деловых партнёров, преданных друзей, а возможно и свою любовь. Вечеринки, бурная инвестиционная деятельность и различные покупки пока несут убытки. В надежде получить быструю прибыль, вы можете существенно потратиться.

Скорпион: оставьте разговоры на потом и займитесь делами, которые могут принести доходы. Очередные обсуждения набившей оскомину темы существенно ничего не решат, но принесут разочарования и обиду на участников обсуждения. Освободив время от никчёмных споров, вы сможете положить в кошелёк дополнительные доходы и совершить удачные покупки для дома, обновить гардероб. Время начинать капительный ремонт или строительство, совершать сделки с недвижимостью.

Стрелец: развитие деловых и дружеских союзов, укрепление семьи обеспечит вам надёжную опору для претворения в жизнь намеченных планов. Ваши идеи дополнят люди, с которыми вы строите бизнес или личную жизнь и эти идеи окажутся бесценными. С пользой пройдут непродолжительные поездки, а общение в соцсетях натолкнёт на интересные мысли. Постарайтесь только не перегружать себя рутиной, как в работе, так и общении. Чувствуя переутомление, обязательно отдохните, дабы сохранить своё здоровье.

Козерог: погрузившись в работу, вы существенно пополните казну, повысив уровень финансовой безопасности. Удастся получить дополнительную работу, либо сменить место работы исходя из финансовых соображений. От рискованных инвестиций и прочих финансовых операций к которым будут подталкивать знакомые, воздержитесь. Как такового дохода вложения не принесут, а развлечения и покупки доставят разочарование несоответствием цены и полученного результата.

Водолей: не спешите менять свои взгляды и планы в угоду кому-либо. Критика, продиктованная завистью, может остановить вас от важного шага, что не лучшим образом скажется как на карьере, так и личных отношениях. Претворяя в жизнь свои планы, вы получите удовольствие, поскольку обретёте уверенность в своих силах и получите опыт достижения целей. Представится случай признаться в чувствах, и этот шаг приблизит вас к созданию гармонии в отношениях.

Рыбы: комфортно вы будете чувствовать себя дома, а потому имеет смысл по возможности перейти на удалённую работу, заняться развитием своего дела и хобби. Благополучно будут решаться вопросы, связанные с недвижимостью, как с покупкой, так и ремонтом. Поездки могут раздражать возникающими препятствиями, а встречи, как деловые, так и дружеские способны разочаровать. Позаботьтесь о своём здоровье.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология
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