Операция "Битва за Фолкленды" прошла под Бишкеком

В воскресенье в Кыргызстане открыли очередной страйкбольный сезон. Операция под названием "Битва за Фолкленды" прошла в окрестностях Ала-Арчинского водохранилища.

Открытие страйкбольного сезона было организовано Федерацией военно-тактических игр Кыргызстана.

По легенде, усиление репрессивного режима военной хунты в Баргантине в начале 1980-х годов привело к росту ее непопулярности. Глава хунты генерал Леопольдо Гальтиери решил отвлечь внимание общественности страны операцией по возврату Фолклендских островов, на которых были расквартированы незначительные силы Королевской морской пехоты. От Веритании острова отделяли 6000 миль, и генерал Гальтиери надеялся, что такая дальность расстояния не позволит Веритании предпринять сколько-нибудь решительные военные контрмеры. В итоге года баргантинский десант высадился на островах для установления контроля над архипелагом. Гарнизон Веритании приступил к обороне города Порт-Стинли.

Участие в эпической битве за условные Фолклендские острова приняли около 200 человек. После построения и короткой торжественной части игроков поделили на стороны и отправили на позиции.

В ходе сражения, которое продлилось почти пять часов, стороны вели ожесточенные бои, выполняли различные военно-тактические задания, за выполнение которых начислялись очки. Как и в реальных боевых условиях, действия сторон координировались при помощи по радиосвязи – о выполнении задач цикла и обстановке докладывалось в штаб и командир стороны принимал решения по поводу того, куда ему следует направить подкрепление и какую стратегию вести стороне. В боях стороны использовали пиротехнику, спецтранспорт для наземного и водного десантирования.

Отметим, в Кыргызстане страйкбол начал активно развиваться с 2008 года. В основе этой игры лежит использование внешне схожей с боевыми прототипами пневматики, стреляющей шестимиллиметровыми пластиковыми шариками. Игроки используют тактическое снаряжение - камуфляжную форму, разгрузочные системы, защитные средства для глаз и лица.

В 2018 году в республике была создана Федерация военно-тактических игр.