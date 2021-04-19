Ташиев: Граждане КР имеют полный доступ к Кемпир-Абадскому водохранилищу

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня провел встречу с жителями Савайского айыльного округа Кара-Суйского района по вопросу Кемпир-Абадского водохранилища.

На попытки спровоцировать конфликт глава ГКНБ заявил, что ему известны имена провокаторов.

"Хватит провоцировать народ! Вы же знаете где я работаю? Мне известны имена провокаторов. Я прекрасно знаю, кто о чем говорит и к чему призывает", - сказал он.

В то же время Ташиев пояснил, что речь идет не обо всех местных жителях, а о четырех-пяти провокаторах.

"Граждане Кыргызстана имеют полный доступ к водохранилищу. Не будет такого, что кого-то не впускают на территорию Кемпир-Абадского водохранилища. У вас есть полный доступ к воде и это прописано отдельным пунктом", - сказал глава ГКНБ.

Глава ГКНБ напомнил, что ранее узбекская сторона просила 100 гектаров для обмена, но Кыргызстан настоял на 50 гектаров для обмена", - сказал он.

"Я еще раз объясню, почему мы обменивались землями. Одна часть плотины расположена на нашей земле. Речь о защите и безопасности водохранилища. Если бы речь шла о 100 га, то погранзастава могла остаться на их территории. Поэтому им достаточно и 50 га для создания буферной зоны. После этого мы сказали, что больше 50 га не получится... Вот вы говорите, что 50 га можно было бы не отдавать. Но нам нужно решать вопросы границ", - сказал он.

Затем он подошел к карте и сказал, что придется отдать хотя бы 20 га, потому что Узбекистану важна безопасность плотины.

Напомним, ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заверил, что кыргызстанские земли никто не продавал и призвал граждан Кыргызстана не слушать провокаторов.