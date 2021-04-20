В КР прибыли расходные материалы для вакцинации в рамках программы COVAX

В Кыргызстан прибыли 423 000 штук шприцев и 3 825 штук коробок для безопасной утилизации использованных шприцев и игл, для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции в качестве первой партии поставок в рамках Глобального механизма COVAX. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

Во всем мире в рамках COVAX, возглавляемой Альянсом вакцин ГАВИ, ВОЗ, CEPI и ЮНИСЕФ, эта инициатива работает с производителями и партнерами по закупке вакцин против COVID-19, а также с транспортировкой, логистикой и хранением. Расходные материалы переданы в Министерство здравоохранения и социального развития КР для дальнейшего распространения и использования.