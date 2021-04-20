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Заемщикам не будут прощать кредиты - Улукбек Кармышаков

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- Екатерина Улитина
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В правительстве не рассматривают возможность прощения кредитов лицам, которые не могут их вернуть. Однако, планируется рассмотреть каждую ситуацию в индивидуальном порядке. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил вице-премьер-министр Улукбек Кармышаков.

- Когда встречались, мы решили разбираться в индивидуальном порядке в каждом случае. Что касается частных кредитов, мы будет разбираться с привлечением МВД. С заемщиками банков и микрокредитных компаний также будем разбираться. Но, речи нет о прощении кредитов, будем рассматривать вопрос пролонгации кредитов в зависимости от ситуации. При этом надо понимать, что в каждом случае мало одного решения правительства, необходимо согласие банка или микрокредитной компании, - сказал Кармышаков.

Кроме того, вице-премьер-министр комментируя захват здания айыл окмоту в селе Пригородное заемщиками, подчеркнул, что подобные действия недопустимы.

- Захват государственного учреждения грозит заключением на срок от 5 до 7 лет. Нельзя идти на подобные шаги, добиваясь своих целей, - сказал Кармышаков.

Напомним, на прошлой неделе несколько женщин захватили здание айыл окмоту в селе Пригородном. Они облили себя бензином и грозились совершить акт самосожжения. На отчаянный шаг их толкнуло то, что они не могут расплатиться за взятые ранее кредиты. По данным правительства, у большинства женщин возникли проблемы с погашением займов, взятых у частных лиц, также были женщина пострадавшие от сетевого бизнеса и несколько человек - кредиторы банков и микрокредитных компаний.


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URL: https://www.vb.kg/399840
Теги:
банковский сектор, кредит, микрокредитные компании, правительство, Кыргызстан
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