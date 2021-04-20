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Вопрос передачи во внешнее управление аэропорта "Манас" не рассматривается

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- Виктория Гунгер
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Информация о передаче во внешнее управление главной воздушной гавани Кыргызстана Татарстану не соответствует действительности. Ранее пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас" поясняла о результатах встреч руководства ОАО "МАМ" с финансовой компанией "ЯДРАН" (Татарстан). Об этом сообщает пресс-служба "МАМ".

Как отмечается, руководство ОАО "МАМ" в настоящее время ведет активную работу по привлечению инвестиций для повышения эффективности работы инфраструктуры, увеличения доходов аэропортов, введения новой деятельности по обеспечению прямых и косвенных доходов ОАО "МАМ". Уже состоялись переговоры с китайскими, турецкими и внутренними инвесторами.

- В рамках этих мероприятий была проведена встреча с руководителем финансовой компании ООО УК "ЯДРАН" (РФ) И.Салиховым. Генеральный директор ОАО "МАМ" Бакыт Шаршеев рассказал о направлениях в деятельности компании, которые нуждаются в инвестициях - необходимость строительства новых и реконструкции старых взлетных полос в аэропортах "Манас" и "Ош" и т.д. Переговоры носили ознакомительный характер. Вопрос передачи во внешнее управление аэропорта "Манас" руководством ОАО "МАМ" не рассматривается. Представители ООО УК "ЯДРАН" прибыли в Кыргызстан для изучения рынка и инвестиционно-привлекательных для себя проектов. Помимо инфраструктуры ОАО "МАМ" инвесторы изучают варианты сотрудничества в сфере мобильной связи и энергетики, - подчеркнули в "МАМ".


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URL: https://www.vb.kg/399841
Теги:
инвестиции, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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