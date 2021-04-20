Налог с розничных продаж. В КР упростили налогообложение для ИП

Индивидуальные предприниматели могут работать по новой упрощенной системе налогообложения – на основе налога с розничных продаж, сообщает Государственная налоговая служба.

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 марта 2021 года в целях улучшения администрирования налогов в рамках внедрения фискализации налоговых процедур утверждено Положение о порядке применения и условиях перехода на упрощенную систему налогообложения на основе налога с розничных продаж.

- Чтобы работать по упрощенной системе налогообложения, индивидуальный предприниматель обязательно должен применять ККМ-онлайн, соответствующую новым техническим требованиям, утвержденным 24 июня 2020 года. А также субъект не должен быть плательщиком НДС, либо его объем дохода за последние 12 месяцев не должен превышать размер регистрационного порога по НДС (8 млн сомов). В первом году применения нового налогового режима установлена "нулевая" ставка, во втором году – 1%, в третьем – 2%, с четвертого года – 3% при оплате в наличной форме. При оплате в безналичной форме ставка налога уменьшается на 50%, - поясняется в информации.

Исчисление ежемесячного налогового обязательства производится налоговым органом на основании данных информационной системы ГНС, полученных от ККМ-онлайн налогоплательщика.

- В числе преимуществ данной системы – добровольный порядок перехода в любой период деятельности, отсутствие необходимости представления налоговой отчетности (за исключением налоговой декларации), а также отсутствие необходимости ведения бухгалтерского учета и возможность уплаты налога "одним кликом" через мобильные приложения в связи с автоматическим формированием налогового обязательства по полученным данным от ККМ-онлайн. Налогоплательщик, намеренный работать на основе налога с розничных продаж, обязан подать заявление в налоговый орган по месту налоговой регистрации, - подчеркивается в сообщении.

Как уточняется, упрощенная система налогообложения на основе налога с розничных продаж не применяется субъектами, оказывающими финансовые и страховые услуги, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг, плательщиками акцизного налога, субъектами общественного питания, субъектами курортно-оздоровительной сферы, застройщиками жилья.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.