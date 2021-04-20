Кыргызстанцы в России готовятся стать участниками "Бессмертного полка"

В нынешнем году акция "Бессмертный полк" пройдёт в России 9 мая в онлайн-формате. В традиционном виде ее планируют провести позже, сообщила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

По ее словам, на участие в прошлогодней акции, которая в связи с пандемией также велась в онлайн-формате, поступило более 3 миллионов заявок, в связи с чем трансляцию вели 20 дней. Поэтому в 2021 году её решили разделить по регионам.

"Каждый субъект России получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своём строю всех своих земляков. Трансляция начнётся 9 мая в 15:00 по местному времени", – отметила Цунаева.

Провести "Бессмертный полк" в традиционном формате организаторы планируют провести 24 июня (напомним, что в этот день в 1945 году в Москве на Красной площади состоялся парад Победы).

"Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы как организаторы сможем организовать шествие "Бессмертный полк России" в очном формате. Дата, которую мы бы хотели назвать, - 24 июня", - сказала Елена Цунаева.

Как рассказали в Общероссийском Кыргызском конгрессе, уроженцы Кыргызстана, проживающие в различных регионах РФ, принимают участие в общественной акции "Бессмертный полк" уже в течение ряда лет. Не стал исключением и 2020 год, когда для такой возможности использовался онлайн-формат. Но в ОКК также надеются, что эпидемиологическая ситуация в стране позволит нынешним летом провести "Бессмертный полк" и в очном формате. Процедура подготовки к такому шествию и участия в нем в общественных организациях кыргызской диаспоры отработана. И желающих стать участниками всегда очень много, отмечают в ОКК.