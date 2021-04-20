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В Токмоке партию "Эмгек" обвинили в массовых прописках

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- ВБ
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На портал tandoo.info поступила жалоба от жителей г. Токмок о незаконной прописке более 3000 избирателей на прошедших выборах в местный кенеш.

По словам заявителей А. Калмурзаева и А. Жолдошева, отдельные кандидаты в депутаты Токмокского городского кенеша в период выборов в нарушение требований законодательства провели массовую прописку граждан.

Так, в жалобе говорится, что кандидат от партии "Эмгек" Р. Юнусов в свою 2-х комнатную квартиру прописал 252 человека, сын кандидата от этой же партии С. Иманалиева в свою квартиру прописал 25 человек.

В свою очередь руководитель портала tandoo.info Атыр Абдрахматова отметила, что обращение передано в координационную группу оперативного реагирования Центризбиркома.

"В прошлом году, я будучи членом ЦИК совместно с журналистами раскрыли коррупционную схему манипуляций со списками избирателей в г. Ош, Токмок, Каракол. После этого в законодательство введено ограничение - на регистрационный учет на одну единицу жилой недвижимости возможно поставить не более 10 человек. Получается, что более 20% избирателей, проголосовавших на прошедших выборах депутатов Токмокского городского кенеша, были незаконно включены в списки избирателей, учитывая что общая явка избирателей составила всего 15 806 избирателей", - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/399866
Теги:
выборы, нарушения, прописка, Токмак, ЦИК
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