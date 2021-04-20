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"Садыру Жапарову нужно обратиться к народу с программной речью"

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- Азиз Осмонов
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Вашингтон просто ищет возможность использовать Кыргызстан в своем противостоянии с Москвой и Пекином, и нам нужно быть к этому готовыми. Если бы им была выгодна президентская форма правления, то они бы ратовали за неё. Об этом в рамках онлайн конференции "Принятие новой Конституции КР: что нужно для появления ответственной власти?" заявил эксперт по вопросам безопасности Таалайбек Джумадылов.

По его словам, сама форма правления - всего лишь инструмент.

- Нужно думать о том, способна ли она обеспечить благосостояние, безопасность, и приведет ли это к развитию нашей страны. Ещё есть вопрос – сумеет ли высшее руководство воспользоваться этим инструментарием, - отметил ветеран спецслужб Джумадылов.

По его словам, во избежание возможных негативных событий Садыру Жапарову нужно обратиться к народу с программной речью.

- Время обещаний прошло. Пришло время избавляться от тактики отвлечения внимания общества, а реально действовать. В первую очередь, нужно провести аудит, т.е. реально оценить положение дел в экономике, в сфере безопасности, во внешней политике, в здравоохранении и вообще социальной и гуманитарной сферах. Во-вторых, нужно определиться, чего мы хотим и куда движемся, т.е. обрисовать контуры будущего и поставить четкие цели и задачи. Далее нужно решить, как мы будем двигаться к этому образу будущего. Нам сейчас нужна своего рода "дорожная карта" перехода от нынешнего положения дел к развитию, - подчеркнул Джумадылов.

Отметим, мероприятие организовано Клубом региональных экспертов "Пикир".


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URL: https://www.vb.kg/399867
Теги:
безопасность, Кыргызстан, политика
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