Численность населения Узбекистана достигла почти 35 млн

По состоянию на 1 апреля 2021 года численность постоянного населения Узбекистана составляет 34,7 миллиона человек.

По данным Госкомстата республики, с начала этого года население страны увеличилось на 136,7 тысячи человек.

В ведомстве отметили, что население республики с начала года увеличивалось в среднем на 45,9 тысячи человек в месяц, а темп прироста постоянного населения составил 101,9%.

Если темпы роста населения сохранятся, как в первом квартале, можно спрогнозировать, что к концу года население Узбекистана превысит 35 миллионов человек.

Источник: centralasia.media