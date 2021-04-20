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Численность населения Узбекистана достигла почти 35 млн

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По состоянию на 1 апреля 2021 года численность постоянного населения Узбекистана составляет 34,7 миллиона человек.

По данным Госкомстата республики, с начала этого года население страны увеличилось на 136,7 тысячи человек.

В ведомстве отметили, что население республики с начала года увеличивалось в среднем на 45,9 тысячи человек в месяц, а темп прироста постоянного населения составил 101,9%.

Если темпы роста населения сохранятся, как в первом квартале, можно спрогнозировать, что к концу года население Узбекистана превысит 35 миллионов человек.

Источник: centralasia.media


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URL: https://www.vb.kg/399871
Теги:
население, Узбекистан
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