Юрист Нурдоолот Базарбаев назначен замглавы Минздрава и соцразвития КР

Нурдоолот Базарбаев назначен заместителем министра здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов.
Биография
Базарбаев Нурдоолот Сатыбекович родился 28 октября 1968 году в селе Сары-Камыш Токтогульского района Джалал-Абадской области. Женат, отец пятерых детей.
Образование высшее, в 2001 году окончил Юридический факультет Кыргызского государственного национального университета.
Трудовая деятельность:
1987 -1994 гг. Работал разным специалистом в структуре завода им. Фрунзе, автобаза "Союзводсистемаватизация", УМТС Госком. Издательство КР;
1994 – 2001 гг. по специальности в учебном отделе ИЦПС КГНУ;
2001 – 2007 гг. занимался частным предпринимательством;
2007 – 2008 гг. юрист в ОсОО "Бишкек Консалтинг";
2008 – 2010 гг. юристом в ОсОО "Soap Corporation";
2010 - 2014 гг. Заведующий отделом социального обслуживания Департамента социального обеспечения Министерства социального развития Кыргызской Республики;
2014 – 2021 гг. Директора департамента социального обеспечения Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики.