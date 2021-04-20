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Юрист Нурдоолот Базарбаев назначен замглавы Минздрава и соцразвития КР

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- Оксана Гут
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Нурдоолот Базарбаев назначен заместителем министра здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов.

Биография

Базарбаев Нурдоолот Сатыбекович родился 28 октября 1968 году в селе Сары-Камыш Токтогульского района Джалал-Абадской области. Женат, отец пятерых детей.

Образование высшее, в 2001 году окончил Юридический факультет Кыргызского государственного национального университета.

Трудовая деятельность:

1987 -1994 гг. Работал разным специалистом в структуре завода им. Фрунзе, автобаза "Союзводсистемаватизация", УМТС Госком. Издательство КР;

1994 – 2001 гг. по специальности в учебном отделе ИЦПС КГНУ;

2001 – 2007 гг. занимался частным предпринимательством;

2007 – 2008 гг. юрист в ОсОО "Бишкек Консалтинг";

2008 – 2010 гг. юристом в ОсОО "Soap Corporation";

2010 - 2014 гг. Заведующий отделом социального обслуживания Департамента социального обеспечения Министерства социального развития Кыргызской Республики;

2014 – 2021 гг. Директора департамента социального обеспечения Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/399877
Теги:
кадры, назначение, социальная защита, Кыргызстан, Минздрав
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