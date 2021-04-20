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В Бишкеке отменили празднование Дня Победы и Дня города

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- Екатерина Улитина
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Из-за напряженной эпидемиологической ситуации в Бишкеке отменили празднования Дня Победы и Дня города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Решение было принято на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии (ЧППК).

"Эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной, всего за весь период пандемии ковид-19 в городе Бишкек количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и пневмонии составило – 32 тысячи 649, в том числе 117 новых случаев на 20 апреля. Для безопасности горожан, принято решение не проводить массовых мероприятий в честь дня города – 29 апреля и дня Победы – 9 мая", - говорится в сообщении мэрии.

Городские власти просят горожан соблюдать санитарные нормы: носить маски, усилить личную гигиену, обрабатывать руки антисептиком и ограничить посещение общественных мест, соблюдать дистанцию.


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URL: https://www.vb.kg/399878
Теги:
мэрия, День Победы, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус
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