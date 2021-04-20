Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

Кыргызстанца в Беларуси осудили за попытку дачи взятки таможеннику

87  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За попытку дачи взятки к уголовной ответственности привлечен гражданин Кыргызстана в Беларуси. Об этом сообщили в ее Гродненской региональной таможне.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Каменный Лог" данной таможни. Мужчина въезжал на территорию Беларусь на большегрузном автомобиле. И попытался договориться с сотрудником таможни на предмет избежания досмотра своего транспортного средства. Однако в результате ему пришлось иметь дело уже с работниками правоохранительных органов

"Гражданин передал паспорт, в котором находилось 50 евро, проводившему контроль таможеннику. В последующем мужчина подтвердил, что передал денежные средства во избежание проверки транспортного средства и перемещаемого в нем товара", – отметил в таможне.

Уголовное дело в отношении кыргызстанца было возбуждено по ч.1. ст.431 УК Республики Беларусь "Дача взятки". Санкция по ней предусматривает штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до пяти лет.

По решению суда 32-летний кыргызстанец арестован на три месяца, а затем его ждет депортация из страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399880
Теги:
Беларусь, суд, взятка, Кыргызстан, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  