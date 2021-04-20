Кыргызстанца в Беларуси осудили за попытку дачи взятки таможеннику

За попытку дачи взятки к уголовной ответственности привлечен гражданин Кыргызстана в Беларуси. Об этом сообщили в ее Гродненской региональной таможне.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Каменный Лог" данной таможни. Мужчина въезжал на территорию Беларусь на большегрузном автомобиле. И попытался договориться с сотрудником таможни на предмет избежания досмотра своего транспортного средства. Однако в результате ему пришлось иметь дело уже с работниками правоохранительных органов

"Гражданин передал паспорт, в котором находилось 50 евро, проводившему контроль таможеннику. В последующем мужчина подтвердил, что передал денежные средства во избежание проверки транспортного средства и перемещаемого в нем товара", – отметил в таможне.

Уголовное дело в отношении кыргызстанца было возбуждено по ч.1. ст.431 УК Республики Беларусь "Дача взятки". Санкция по ней предусматривает штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до пяти лет.

По решению суда 32-летний кыргызстанец арестован на три месяца, а затем его ждет депортация из страны.