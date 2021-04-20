Трудовых мигрантов обязали сдавать экзамены в России каждые три года

Трудовым мигрантам необходимо будет сдавать экзамен по русскому языку, российской истории и законам каждые три года - так постановило правительство РФ. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным ещё неделю назад, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14 апреля.

Согласно документу, срок действия сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ устанавливается сроком на три года. Затем его необходимо будет продлевать и сдавать экзамены снова.

Источник: fontanka.ru