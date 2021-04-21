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Парламентарии стран СНГ помогут решению миграционных проблем

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- Евгений Денисенко
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Проблемы трудовой миграции оказались в фокусе проходящего 19-23 апреля в Санкт-Петербурге Международного форума труда. Участие в нем принимают представители парламентов, профильных министерств и ведомств государств Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, бизнес-сообществ, общественных и международных организаций, учебных учреждений, эксперты из стран Содружества, включая Кыргызстан.

Форум призван, как сообщили в МПА, собрать лучшие практики в сферах рынка труда, управления персоналом, охраны труда в условиях пандемии. Неотъемлемым аспектом этой проблематики названа миграционная политика. Предусматривается, что в форуме примут участие до 10 тысяч человек в очном формате, и более 200 тысяч специалистов – дистанционно.

Приветствие участникам Санкт-Петербургского Международного форума труда направил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что новые вызовы сделали особо важным развитие IT-технологий и удаленной формы работы. И призвал уделить первоочередное внимание "вопросам эффективного развития цифровых технологий, широкого внедрения дистанционных форм занятости".

"В центре повестки нынешнего форума - поиск единых подходов, нацеленных на повышение производительности труда, совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, рост востребованности людей с ограниченными возможностями по здоровью, регулирование трудовой миграции", - подчеркнул российский лидер.

Труд мигрантов с учетом введенных во время пандемии ограничений по передвижению за границы государств оказался сферой, испытавшей стрессовое влияние, считают участники форума. В этой связи Межпарламентская Ассамблея СНГ как один из его организаторов и разработчик модельного законодательства в миграционной сфере проведет 21 апреля в Таврическом дворце ряд соответствующих мероприятий. Они посвящены анализу положения мигрантов на рынке труда в период пандемии и разработке предложений по эффективному взаимодействию участников миграционного процесса.

В перечне этих мероприятий - заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека, круглый стол "Особенности регулирования миграционных процессов в период пандемии Covid-19 в государствах - участниках СНГ", вручение премии профессионального признания "Эксперт года в области трудовой миграции".

Постоянная комиссия МПА На заседании рассмотрит роль парламентов в законодательном регулировании процессов трудовой миграции в период пандемии и проект Совместного заявления Межпарламентской Ассамблеи Содружества, Регионального офиса Международной организации по миграции в Вене и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения "О мерах законодательного обеспечения трудовой миграции в период пандемии". В ходе круглого стола предусматривается обсудить пути реформирования законодательства стран Содружества в сфере миграции, потребности их рынка труда в иностранных работниках, перспективы распространения на них Национальной системы квалификации России, состояние традиционно мигрантских отраслей экономики и другие вопросы.


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URL: https://www.vb.kg/399885
Теги:
миграция, СНГ, МПА СНГ
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