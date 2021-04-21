Прямая дорога на "кладбище" автобусов или Почему Тюлеева делают крайним?

Столичная мэрия рассказала о текущем состоянии дел на Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии (БПАТП). А они таковы, что из почти полтысячи автобусов в рабочем состоянии лишь треть. Это ли не наглядный показатель неэффективности работы городских служб?

Как сообщила пресс–служба муниципалитета, в настоящий момент на балансе муниципального предприятия БПАТП числится 476 автобусов. Из этого числа 402 машины были поставлены в столицу еще во времена бывших мэров Наримана Тюлеева и Исы Омуркулова.

Эти 402 автобуса марки "Ясинь" имеют среднюю вместимость. 147 из них были поставлены в Бишкек в 2008 году и соответствуют экологическому стандарту Евро–2. Остальные 255 поступили в столицу годом позже, а количество выхлопных газов у них уже было на уровне Евро–3.

Еще в парке пассажирского предприятия числятся 10 автобусов марки "Кинглонг". Они произведены в 2016 году и были подарены Бишкеку администрацией китайского города Урумчи.

В 2019 году муниципалитет закупил 60 автобусов марки "Ютонг", которые колесят по таким маршрутам, как 38, 42, и другим. "Ютонги" - последнее приобретение городских властей, они считаются наиболее комфортными машинами из всех имеющихся на данный момент в распоряжении БПАТП.

Примечательно, что в рабочем состоянии на начало апреля из всего перечисленного подвижного состава находится лишь 140 автобусов. Из них на линии ежедневно выходят только 103 машины. В ожидании серьезного ремонта пребывает 156 единиц, на мелкосрочном еще 40. А 140 и вовсе подлежат списанию. Документы уже внесены на рассмотрение в Бишкекский городской кенеш.

Следует напомнить, что 402 автобуса, завезенные в столицу в 2008–2009 годах, были приобретены за счет кредитных средств, полученных от Социального фонда республики. Размер займа составил 200 миллионов сомов. Деньги были выданы на 6 лет под ставку 7 процентов годовых. При этом БПАТП не смогло самостоятельно рассчитаться с задолженностью за счет хозяйственной деятельности, поэтому 214 миллионов (основной долг плюс проценты) погашены за счет местного бюджета. Получается, теперь муниципальное предприятие должно столичной казне.

Помимо подвижного состава, в распоряжении у пассажирского предприятия имеются две базы, расположенные на улицах Кустанайской и 7 Апреля. Правда, первая используется не полностью, так как там размещается частная автобусная компания.

взгляд

После развала СССР фактически возрождал предприятие Нариман Тюлеев, у него были планы по дальнейшему развитию сферы городских перевозок. Он нашел возможность привлечь средства и закупить внушительную партию автобусов, оснастить автопарки необходимым ремонтным оборудованием, нанять специалистов. При следующем градоначальнике, Исе Омуркулове, содержанию техники тоже уделялось внимание. А вот потом развитие пошло под откос.

Последователи Тюлеева и Омуркулова столкнулись с тем же выбором, что и их предшественники, - повышать стоимость проезда, чтобы иметь возможность не только покрывать свои текущие расходы, но и дальше развивать БПАТП, либо оставить все как есть, введя систему дотаций. Формально остановились на втором варианте, хотя фактически деньги зачастую перечислялись не вовремя и не в полном объеме. Это приводило к тому, что техники своевременно не могли заменить резину и аккумуляторы, являющиеся лишь расходными материалами. А для проведения серьезного ремонта приходилось разбирать другие машины на запчасти.

Но это не спасало положения, все большему количеству требовался капитальный ремонт. Но денег на него не было. В результате на автобазе на улице 7 Апреля появилось "кладбище" автобусов.

Естественно, это сказалось на транспортном обслуживании горожан, вынужденных ждать автобусы долгое время, ибо интервал движения увеличился. Затем вообще стали один за другим закрываться автобусные маршруты. И градоначальники, при которых все это происходило, не нашли лучшего оправдания, кроме как заявить, что Тюлеев–де завез некачественную технику. При этом умалчивали, что нормальным образом ее не обслуживают.

Кстати, некоторые автобусы из той первой партии до сих пор бегают по столичным дорогам. Просто это "счастливчики", которых все–таки капитально отремонтировали. Значит, и остальную часть можно было сохранить?

Но, похоже, муниципалитету не хватает хозяйственников, которые хотят и могут содержать в порядке вверенные им структуры. А раз так, то нужно было создавать привлекательные условия и развивать государственно–частное партнерство. Но и в этом направлении мэрия не сильна. Чиновники вместо помощи вставляют палки в колеса инвесторов. Сами не могут развивать сферу пассажирских перевозок, ни другим не дают.

Именно поэтому, когда столичные власти в 2019 году завезли партию из 60 "Ютонгов", далеко не все горожане восприняли эту новость с воодушевлением. Здравомыслящие люди понимали, что свежую технику ждет участь тюлеевских автобусов. Ведь подход к работе у муниципалитета нисколько не изменился - тариф не поднят, нормального финансирования нет, да и желания работать тоже не наблюдается. При этом мэрия опять залезла в долги, чтобы приобрести автобусы.

Учитывая "успешность" городских чиновников на этом поприще, лучше бы им отдать транспорт в частные руки, предварительно создав условия для бизнеса. А самим выполнять контролирующую функцию. Может, наконец горожане станут ездить на безопасных и удобных автобусах?