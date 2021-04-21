Остается только штрафовать

Мобильные группы в составе специалистов управления городского транспорта, троллейбусного управления и БПАТП совместно с патрульной милицией, Центром госсанэпиднадзора, а также транспортной инспекцией проверяют автобусы, троллейбусы и маршрутные такси на предмет соблюдения водителями и пассажирами санитарных правил.

Для рейдов выбираются самые загруженные остановочные комплексы на центральных магистралях столицы.

За два месяца проверено 1036 транспортных средств. Сумма штрафов за отклонение от санитарных норм составила 191,5 тысячи сомов. Мэрия настаивает, что проверки проводятся не с целью пополнения бюджета. Их главная задача - напоминание горожанам о необходимости обработки рук, соблюдения масочного режима, дистанции. Именно поэтому нарушителям этих элементарных правил сначала выносится предупреждение, но если вновь попадутся без маски, то их оштрафуют.