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На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель снег. Водителей просят быть осторожными

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- Виктория Гунгер
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На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель в ночь с 20 на 21 апреля выпал снег. Высота снежного покрова составляет от 10 до 15 см. В настоящее время сотрудниками ДЭУ проводятся мероприятия по подсыпке инертными материалами и очистке. Об этом сообщает Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникации КР.

Как отмечается, задействована вся необходимая техника для обеспечения безопасного проезда транспортных средств через перевалы Тоо-Ашуу и Ала-Бель.

- Убедительно просим водителей укомплектовать автотранспорт цепями противоскольжения, при передвижении через перевалы быть бдительными, сохранять дистанцию между транспортными средствами в 500 метров. Необходимо также при скоплении автомашин проявлять солидарность и не выезжать на встречную полосу, чтобы не образовывать заторов, - подчеркнули в МТАСК.


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URL: https://www.vb.kg/399897
Теги:
снегопад, транспорт, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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