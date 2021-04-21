Начальник российской ВАИ проводит занятия в школах Кыргызстана

В рамках акции Министерства обороны РФ "За безопасность дорожного движения" майор Дмитрий Бородин провел занятие с учащимися школы-гимназии № 4 города Канта.

В один день в учебном заведении прошло два таких занятия. Вначале начальник 72-й Военной автомобильной инспекции Минобороны РФ встретился со старшеклассниками, а затем – с учащимися начальных классов. На обоих занятиях речь шла о безопасности дорожного движения, но методы подачи материала и наглядные пособия сильно отличались.

Ребятам постарше продемонстрировали видеофильм "Неугаданное" - о том, в какие непредвиденные ситуации может попасть на дороге начинающий водитель. Для выпускников, которые скоро получат водительские удостоверения и впервые сядут за руль автомобиля (родительского, подаренного, а возможно, и купленного на свои деньги), этот фильм особенно актуален.

Как отметил майор Бородин, получив права, молодые люди себе и другим обычно дают слово ездить по правилам. Однако со временем отношение к управлению автомобилем и соблюдению ПДД (Правил дорожного движения) меняется. Одна из самых распространенных причин нарушений – отговорка: другие, дескать, нарушают, почему же мне нельзя этого делать. У многих за рулем появляется кураж, во время быстрой езды они получают адреналин. Чаще всего такое состояние эйфории заканчивается печально.

Ребятам показали страшные кадры дорожно-транспортных происшествий, которые, наверняка, станут для них грозным предостережением. Сильное впечатление на них произвел рассказ нарушителя, уснувшего за рулем и сбившего насмерть троих пешеходов. Интервью у него брали в колонии, где молодому человеку предстоит провести 4 года. А чувство вины у нарушителей, как правило, остается на всю жизнь. Увидели школьники и пострадавших от ДТП инвалидов, жизнь которых в одночасье рухнула.

Есть, к сожалению, немало водителей-лихачей, которые придерживаются принципа "Тормоза придумали для трусов". Но живут такие отчаянные головы, по словам майора Бородина, обычно недолго…

Отдельно он остановился на том, какой большой опасности подвергаются на дороге водители скутеров и какие большие проблемы они часто создают для других участников дорожного движения.

- На дороге возможны самые неожиданные ситуации, которые не угадаешь. Зачем же так глупо рисковать?! Управляя автомобилем, будьте предельно внимательны и осторожны, старайтесь быть понятными и предсказуемыми для других водителей, - посоветовал Дмитрий Бородин старшеклассникам.

В школу он привез рулон специального материала, из которого ребята вырезали светоотражающие наклейки в виде сердечек, звездочек и других предметов для школьников, которые учатся во вторую смену и поздно возвращаются домой.

Благодаря таким наклейкам на рюкзаках и одежде юные пешеходы, конечно же, не останутся незамеченными водителями в темное время суток.

На занятии с малышами речь шла больше о безопасном переходе через дорогу, о том, как нужно себя вести на улице, в общественном транспорте. Чтобы учащиеся младших классов лучше все усвоили и запомнили, им показали тематические мультфильмы с современными героями. Такими, к примеру, как три знака светофора в образе суперменов или "Зебра", ставшая одной из главных героинь мультика.

Инспекторы ВАИ проводят занятия с учащимся школы российской военной базы ОДКБ и в рамках других акций: "Безопасный путь домой" (в сентябре) и "Внимание! Дети" (в мае-июне). Теперь, помимо гарнизонной школы и школы-гимназии №4, такие занятия, по словам Дмитрия Бородина, будут проходить и в других учебных заведениях города Канта.