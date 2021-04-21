За вымогательство задержан следователь ОВД Первомайского района Бишкека

По факту вымогательства взятки сотрудниками ГКНБ задержан следователь ОВД Первомайского района Бишкека, лейтенант милиции "А.К.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, установлено, что сотрудник ОВД Первомайского района Бишкека "А.К." и ОВД Аламудунского района Чуйской области "Д.Б" в корыстных целях инициировали фиктивное заявление в отношении гражданина "М.у.Т.".

В результате путем оказания на последние моральны-психологические давления получили от него 2000 долларов США за прекращение досудебного производства. Однако "А.К." и "Д.Б" не смогли решить вопрос прекращения дела и в связи с чем во избежание огласки факта вымогательства были вынуждены вернуть "М.у.Т." 1500 долларов США. При возврате оставшейся суммы в размере 500 долларов был задержан старший следователь ОВД Аламединского района "Д.Б".

По данному факту материалы были зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 326 ч.1 УК КР (вымогательство взятки).

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР"